【雷】之前的都是假像！《美好世界》多處身份錯位終於揭曉真相，車銀優陰森一笑令人戰慄！（EP.7-8）

這兩集反轉來得太猛烈也太殘忍，讓人很心疼秀賢...

《美好世界》講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後，付出代價並遇見了擁有相同傷痛的人，最終解開神秘事件的真相、獲得靈魂與內心的治癒。



*以下包含第7、8集關鍵內容！



善律的扭曲

善律認為自己失去摯愛的父母全是秀賢所害，耗費多年設下圈套、隱瞞身份接近，只為在秀賢重獲幸福時奪走她珍惜的一切。



善律因為父親殺人而被同學和民眾攻擊時，只有金俊對年幼的他展露善意。 善律相信金俊當上總統後會為他主持公道，因此願為他清除一切障礙。



深愛之人的背叛

善律設計讓秀賢查看汽車黑匣子，秀賢看到老公和宥利爭吵，才發現老公真正的出軌對象竟是她視若手足的宥利。 秀賢被兩個珍愛的人同時背叛而陷入崩潰，與此同時宥利糟糕的生母也被善律誘導來到宥利店裡。 善律看著秀賢家人一團混亂，露出滿意又陰險的笑容。



未完成的治療

秀賢沒有過多責怪欺騙她的金莎拉教授，更在意通過金莎拉找到真正的火災受害者權敏赫，希望幫他繼續治療重回生活正軌。 善律也找到了權敏赫並將日記轉交，出於同病相憐的惻隱之心替他還清債務，囑咐他好好生活。 （可見這兩個其實都是善良的人啊TT）



尹惠琴的秘密

尹惠琴其實是金俊情婦、通過畫廊幫金俊洗錢，患有癲癇的兒子是金俊私生子。 她深知金俊的恐怖，為保護兒子打算去國外一段時間。

下集預告裡，秀賢憤怒地說秀浩不該來找她。 秀浩邀請金俊上節目、準備正式開戰。 善律對秀賢家庭破碎的狀況很滿意，在湖邊對秀賢輕笑道：「如果妳死在這裡，沒有人可以找到妳。 」



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