難怪看《淚之女王》裡的德國醫生這麼眼熟？！原來是演過那麼多戲

tvN月火劇《淚之女王》正在熱播中，除了金秀賢、金智媛兩位主演表現亮眼之外，一眾配角也演技精湛，帶領觀眾深深入戲。

上周播出的劇集中，海仁（金智媛 飾）聽聞德國醫院有治療腦瘤的最新方案，於是獨自一人前往當地治療。 劇中出現的德國醫生讓觀眾覺得很眼熟，扮演者是法國籍美國演員Sebastian Roche。

1964年出生的Sebastian Roche今年已滿60歲，1986年入行當演員，曾在美國人氣熱播劇《超自然檔案》（又譯《邪惡力量》、《狙魔人》）中登場，扮演天使Balthazar，並在《噬血Y世代》（又譯《吸血鬼日記》） 中出演初代吸血鬼的爸爸，同時還出演過《記憶神探》、《世紀天才》等多部知名美劇，在美國影視劇圈也算是一位熟臉演員。

拍攝完《淚之女王》之後，Sebastian Roche在個人SNS上公開了與男女主角金秀賢、金智媛的合影，並表示：「很榮幸可以和金秀賢、金智媛以及張榮佑導演、金熙元導演合作。 感謝Studio dragon的朋友們、Netflix的執行製片人（show-runner），以及感謝我的妻子。 」



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