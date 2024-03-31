【雷】之前的都是假像！《美好世界》多处身份错位终於揭晓真相，车银优阴森一笑令人战栗！（EP.7-8）

这两集反转来得太猛烈也太残忍，让人很心疼秀贤...

《美好世界》讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后，付出代价并遇见了拥有相同伤痛的人，最终解开神秘事件的真相、获得灵魂与内心的治愈。



*以下包含第7、8集关键内容！



善律的扭曲

善律认为自己失去挚爱的父母全是秀贤所害，耗费多年设下圈套、隐瞒身份接近，只为在秀贤重获幸福时夺走她珍惜的一切。



善律因为父亲杀人而被同学和民众攻击时，只有金俊对年幼的他展露善意。 善律相信金俊当上总统后会为他主持公道，因此愿为他清除一切障碍。



深爱之人的背叛

善律设计让秀贤查看汽车黑匣子，秀贤看到老公和宥利争吵，才发现老公真正的出轨对象竟是她视若手足的宥利。 秀贤被两个珍爱的人同时背叛而陷入崩溃，与此同时宥利糟糕的生母也被善律诱导来到宥利店里。 善律看著秀贤家人一团混乱，露出满意又阴险的笑容。



未完成的治疗

秀贤没有过多责怪欺骗她的金莎拉教授，更在意通过金莎拉找到真正的火灾受害者权敏赫，希望帮他继续治疗重回生活正轨。 善律也找到了权敏赫并将日记转交，出於同病相怜的恻隐之心替他还清债务，嘱咐他好好生活。 （可见这两个其实都是善良的人啊TT）



尹惠琴的秘密

尹惠琴其实是金俊情妇、通过画廊帮金俊洗钱，患有癫痫的儿子是金俊私生子。 她深知金俊的恐怖，为保护儿子打算去国外一段时间。

下集预告里，秀贤愤怒地说秀浩不该来找她。 秀浩邀请金俊上节目、准备正式开战。 善律对秀贤家庭破碎的状况很满意，在湖边对秀贤轻笑道：「如果你死在这里，没有人可以找到你。 」



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