T-ara雅凜男友私聯粉絲「借錢」，說是雅凜指使！藉口懷孕住院手頭緊，受害人損失數千萬

小編真的很擔心雅凜，她身邊的男人有沒有正常一些的...

女團T-ara出身的雅凜昨日試圖輕生，所幸及時送醫目前已恢復意識。 就在這一日內，娛記出身YouTuber李鎮浩爆料雅凜男友借住院名義向粉絲索要錢財，當事人雙雙回應稱絕非事實。



雅凜去年12月透露正在打離婚官司，同時宣佈有了新男友，還不時通過IG分享合照。 近期雅凜透露前夫虐待小孩及對自己施暴，令她十分痛苦。

李鎮浩認為事有蹊蹺，指出如果虐待屬實，雅凜應該報警而非在SNS爆料。 雅凜曾在IG透露有人冒用她名義借錢，留言區有人表示借錢的就是雅凜本人，證據包括「請對方拍攝伸出三根手指露出臉的照片，對方立即拍照發來」，還有人稱已轉賬3000萬韓元。 隨後雅凜刪除該PO文。



李鎮浩還公開一段網友提供的通話錄音，內容竟是雅凜男友向IG粉絲借錢！雅凜男友稱雅凜懷孕11周正在住院、經濟困難，給出銀行賬戶請求粉絲幫忙。 該粉絲疑心詐騙沒有轉賬，但有其他人轉賬並確認收款賬戶的名字正是雅凜男友徐某。



李鎮浩向雅凜男友通話求證，男友的回答令人費解：他確實曾受雅凜拜託向粉絲借過錢，但這次或許是被駭、或許是雅凜用他的手機私聯粉絲；他名義的賬戶實際上是雅凜在用。 看過李鎮浩影片後很多網友表示早就感覺雅凜男友不對勁，希望雅凜接受精神科幫助。

對此，雅凜男友在IG限動表示會通過法律處理，雅凜則在影片下方留言稱早就已經起訴虐童，現在要起訴李鎮浩造謠：「歐巴在幫助我，我確實在用歐巴的存摺，但我們都沒有錯... 如果我再次選擇死亡，原因就是造謠者、折磨我的人、還有你李鎮浩。 」



▽李鎮浩爆料影片：



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