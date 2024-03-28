韓韶禧「換乘」風波後事業再起，簽下英美品牌全球代言、亞洲第一人！所屬社：還有很多廣告在談

韓韶禧爆出與柳俊烈戀情後公眾形象一度受重創，接連失去韓國本土兩個廣告代言。 不過業內評價似乎沒有降低，近日簽下英美知名家電品牌全球代言，還接到多家廣告邀約。

據韓媒，韓韶禧與英美家電品牌SHARK已簽署美容家電方面的全球代言合約，品牌方希望韓韓藉助禧拓展亞洲及全球市場。 韓韶禧所屬社也證實這一消息，並透露在此之外也有很多廣告邀約正在討論中，暗示她在廣告界仍有強大影響力。（*SHARK較知名產品是吸塵器，美容家電以美髮用具為主）



韓韶禧以演員身份出道之前就很有廣告運，憑藉出眾的美麗外形和桀驁高冷的獨特氣質，先後給J.ESTINA、Banila Co.、MUSINSA等諸多品牌拍過廣告，其中為餅幹品牌Ritz拍攝的廣告片最為出名，也成為她順利踏入演藝圈的跳板。



近年來韓韶禧勤奮工作，從《夫妻的世界》到《以吾之名》《京城怪物》作品不斷，在廣告界地位也不斷攀升。 然而本月中旬爆出與柳俊烈戀情後，先是被懷疑「換乘戀愛」，接著PO「小狗拿刀圖」被指對前輩不敬，澄清文中提起「柳俊烈惠利去年初已分手」亦引起討論。 疑似受形象下跌影響，合作三年的「NH農協銀行」和合約剛滿一年的燒酒品牌「初飲初樂」皆表示不會續約。





不過隨著柳俊烈惠利更多分手細節公開，輿論開始轉向指責柳俊烈處理感情關係不利落、迴避風波缺乏擔當，並為兩位女生的事業應援：「恭喜」「一向如此，引起話題後只會更紅」「證明了影響力，當然要簽她」「我就知道戀愛風波不會造成打擊」「韓國很小，向世界出發吧！」

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