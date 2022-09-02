什麼時候拍《請回答2002》呢？女主角人選...麻煩劇組人員在以下的名單中選出XD

如果要繼續拍「請回答系列」，選哪位女藝人來拍好呢？

「請回答」系列迄今為止已經拍攝了《請回答1988》、《請打回1994》和《請回答1997》三部，帶紅了鄭恩地、高雅拉和惠利三位女主角，而其中兩位還都是愛豆女團出身。最近隨著「Y2K時尚」和「青春風」的大流行，不少人產生了「如果能拍《請回答2002》就好了」的想法，大家連女主角人選都想好了。



IVE安兪眞

原以為安安是個甜美文靜的女孩，沒想到在《地球娛樂室》裡的她大放青春活潑色彩，綜藝感爆棚，聲音好還吐字清楚，加上靚麗的外形和搞怪的性格，由她來演女高中生的話一定非常適合。



NEW JEANS Minji

NEW JEANS一出道就收穫了超人氣，成員Minji更是憑藉一頭黑長直和淡妝火速刷新男生們腦海裡的初戀記憶。 團隊出道專輯的風格就是高中生，今年剛剛18歲的她完全可以本色出演。



IU

既會唱又會演的IU同時擁有甜美和成熟兩種魅力，加上她私下性格就很灑脫、大大咧咧，與「請回答」系列的女主適配度超高。 如果由她來演的話，完全不會擔心演技問題。



金世正

已經擁有兩部人氣作《驅魔麵館》、《社內相親》的金世正讓觀眾們看到了她的演技，可鹽可甜，可霸氣可婉約，可性感可搞笑，戲路多變。



本月少女CHUU

CHUU就是元氣少女，有她的地方就有歡樂，是大家的活力素。 經常在綜藝和YouTube節目中亮相的她大展可愛魅力，「請回答」系列里的女兒都被叫「狗女兒」，和女主人公性格非常吻合。



Red Velvet Joy

Joy是「Y2K時尚」代表愛豆之一，完美消化青春復古風，而「請回答」系列都以2、30年前的時代為背景，Joy來詮釋當年的女高中生的話再適合不過了。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞