韓綜新花樣《戀愛兄妹》登上綜藝話題榜冠軍！成員中撞臉男星孔劉&Jay Park有夠吸睛～

你趕上《戀愛兄妹》熱潮了嗎？2024年最具話題戀愛真人秀《戀愛兄妹》人氣居高不下，更成為近期綜藝節目中的話題榜冠軍！

節目在Good Data調查機構公布的3月第二周熱門話題排行榜中，榮登綜藝類別冠軍，還連續三周衝上韓國指定播放平台Wavve的付費訂閱吸引榜TOP 1，力壓一眾人氣韓綜！香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。



外型高質刺激眼球

《戀愛兄妹》是一部以親兄妹作為主要拍攝對象的真人騷，參加者必須在親人的眼簾下尋找戀人、見證對方的戀愛故事，節目甫開播便引發廣大網民討論，一眾參加者的超高顏值以及強大背景也為人津津樂道！其中30歲成員朴宰亨被指酷似男神孔劉及SHINee成員珉豪而廣為人知、



34歲成員李鎔宇也因為與歌手Jay Park撞樣，成功收獲大量關注！值得一提的是，現職飛機師的李鎔宇畢業於韓國一流學校高麗大學體育系，不但出身韓國空軍，還擁有美國飛行教官執照，他更曾經參加韓國先生選舉並拿下多個大獎，絕對稱得上是人生勝利組！



此外，李氏姊弟李允荷和李正燮也是一門雙傑，姐姐李允荷於美國耶魯大學畢業，曾是耶魯管樂團的首席大提琴手，現時為一位行內知名的大提琴家；弟弟李正燮則在首爾大學研究生物資訊學，現職人工智能研究員，走在科技最前線。



溫情故事打動人心

有別於一般戀綜，《戀愛兄妹》暖心的親情故事也是觀眾欲罷不能的原因之一！節目中朴氏姊弟朴初雅和朴哲賢的父親有著暴力傾向，不時對家人無故動粗，後來朴母因癌病去世，促使兩姊弟逃到首爾，二人擠在小小的單人房相依為命，也令他們的感情變得更加深厚，哲賢不諱言：「我的家人就只有姐姐，所以我會用一輩子去保護她。」他亦希望透過節目，為摯親找到好歸宿。



《戀愛兄妹》紅遍亞洲，製作人李真姝因此人氣急升，近日她在訪問透露製作時的難處：「《戀愛兄妹》比起《換乘戀愛》更有難度，我們透過Instagram邀請合作的人數與前作差不多（約15,000人），但是因為無法提前透露新計劃的概念，所以總是得到『我是獨生子』這類回覆；而且參加者的家長也需要現身節目，所以招募的範圍更為有限。」幸好節目深受觀眾喜愛，沒有白費李PD的努力！



全新愛情實境節目《戀愛兄妹》逢星期六在「黃Viu」上架，香港觀眾亦可免費收看韓國戀愛真人騷《換乘戀愛3》、《Couple Palace》，盡覽亞洲人氣節目。

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