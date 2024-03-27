與金秀賢「貼臉照」事件之後金賽綸終於發聲了：不做任何評論

童星出身的女演員金賽綸日前突然公開與人氣男星金秀賢的貼臉照後秒刪，引爆全網熱議，沉默多日後她終於表明了立場。

今日（27日）韓媒MY DAILY致電金賽綸，對方表示：「考慮了很多，還是覺得什麼都不說比較好。 這不是官方立場，僅是不做任何評論（no comment）。 」

24日凌晨，金賽綸通過個人IG STORY公開了與金秀賢的親密貼臉照，3分鐘之後刪除。 但金秀賢主演的電視劇《淚之女王》正在熱播，且前一天晚上的劇情中描寫了他和女主角金智媛的激吻，事情曝光後金賽綸被全網罵慘。 金秀賢所屬經紀公司也火速與她劃清界線，稱兩人並未交往，不清楚她公開照片的意圖。



breaking…. 김새론 김수현 인스스 빛삭 ....!!! pic.twitter.com/XsF9kpOLi1 — Diamond (@nur796530601) March 23, 2024

事情發生多日以來金賽綸始終保持沉默，雖然不久前經紀公司曾透露會等一切整理好之後就公開立場聲明，但網友們等了幾天也未看到任何言論，只有金賽綸的友人為她發聲表示「她有無法言說的複雜內情」。

此外，知名娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩評論這次貼臉事件，表示：「可能是爲了通過這些向熟人炫耀『自己也曾紅過』而衝動地上傳的。」

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