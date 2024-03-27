韩综新花样《恋爱兄妹》登上综艺话题榜冠军！成员中撞脸男星孔刘&Jay Park有够吸睛～

你赶上《恋爱兄妹》热潮了吗？2024年最具话题恋爱真人秀《恋爱兄妹》人气居高不下，更成为近期综艺节目中的话题榜冠军！

节目在Good Data调查机构公布的3月第二周热门话题排行榜中，荣登综艺类别冠军，还连续三周冲上韩国指定播放平台Wavve的付费订阅吸引榜TOP 1，力压一众人气韩综！香港观众可透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴最新进度。



外型高质刺激眼球

《恋爱兄妹》是一部以亲兄妹作为主要拍摄对象的真人骚，参加者必须在亲人的眼帘下寻找恋人、见证对方的恋爱故事，节目甫开播便引发广大网民讨论，一众参加者的超高颜值以及强大背景也为人津津乐道！其中30岁成员朴宰亨被指酷似男神孔刘及SHINee成员珉豪而广为人知、



34岁成员李熔宇也因为与歌手Jay Park撞样，成功收获大量关注！值得一提的是，现职飞机师的李熔宇毕业於韩国一流学校高丽大学体育系，不但出身韩国空军，还拥有美国飞行教官执照，他更曾经参加韩国先生选举并拿下多个大奖，绝对称得上是人生胜利组！



此外，李氏姊弟李允荷和李正燮也是一门双杰，姐姐李允荷於美国耶鲁大学毕业，曾是耶鲁管乐团的首席大提琴手，现时为一位行内知名的大提琴家；弟弟李正燮则在首尔大学研究生物资讯学，现职人工智能研究员，走在科技最前线。



温情故事打动人心

有别於一般恋综，《恋爱兄妹》暖心的亲情故事也是观众欲罢不能的原因之一！节目中朴氏姊弟朴初雅和朴哲贤的父亲有著暴力倾向，不时对家人无故动粗，后来朴母因癌病去世，促使两姊弟逃到首尔，二人挤在小小的单人房相依为命，也令他们的感情变得更加深厚，哲贤不讳言：「我的家人就只有姐姐，所以我会用一辈子去保护她。」他亦希望透过节目，为挚亲找到好归宿。



《恋爱兄妹》红遍亚洲，制作人李真姝因此人气急升，近日她在访问透露制作时的难处：「《恋爱兄妹》比起《换乘恋爱》更有难度，我们透过Instagram邀请合作的人数与前作差不多（约15,000人），但是因为无法提前透露新计划的概念，所以总是得到『我是独生子』这类回覆；而且参加者的家长也需要现身节目，所以招募的范围更为有限。」幸好节目深受观众喜爱，没有白费李PD的努力！



全新爱情实境节目《恋爱兄妹》逢星期六在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费收看韩国恋爱真人骚《换乘恋爱3》、《Couple Palace》，尽览亚洲人气节目。

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻