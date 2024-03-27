金賽綸＆金秀賢的「貼臉照」引發戀愛傳聞！YouTuber李鎮浩：「是爲了炫耀才衝動上傳的」

26日，知名娛樂記者出身的 YouTuber 李鎮浩上傳了標題為「金賽綸的暴走……爲什麼要上傳金秀賢的照片呢？」的影片。

當天的影片中，李鎮浩表示：「金賽綸上傳相關照片的原因可能是衝動性和不穩定性共存。在自己的 IG 上傳照片後3～4分鐘刪除了。但這張照片後成爲新聞，掀起巨大的風暴。隨著爭議的擴大，通過熟人表示對自己的失誤和衝動『很後悔』。」



對於金賽綸，他表示：「對於失誤和衝動表示後悔，現在金賽綸除了家人和好朋友之外，其他人都斷絕聯繫，表明了會反省的立場。」李鎮浩還表示：「金賽綸本人似乎也沒想到（上傳照片）會引起什麼風波，是在衝動和不穩定的情況下上傳的。」



李鎮浩說:：「金賽綸因爲自己的失誤正在自我反省中，過去在同個經紀公司的金秀賢通過新劇《淚之女王》正迎來第二個全盛期，所以想向熟人分享和『走紅』的金秀賢一起拍的照片。據熟人透露，可能是爲了通過這些向熟人炫耀『自己也曾紅過』而衝動地上傳的。」

24日凌晨，金賽綸在自己的 IG限時動態上傳與金秀賢的「臉貼臉」的照片，約3分鐘後急忙刪除，但是相關照片迅速傳開，點燃兩人的戀愛傳聞。對此，金秀賢的經紀公司 Goldmedalist 方面否認戀愛傳聞，稱「網路上流傳的照片是過去同屬一個經紀公司時拍攝的，金賽綸的這種行動和意圖是完全無法知道的情況。」25日，據韓媒 스타뉴스 報導，與金賽綸關係密切的一位熟人表示：「金賽綸目前心裡承受很大的壓力，好像有不能說的複雜情況。據我所知，他正在考慮應該表明什麼樣的立場。」



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