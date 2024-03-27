金赛纶＆金秀贤的「贴脸照」引发恋爱传闻！YouTuber李镇浩：「是爲了炫耀才冲动上传的」

26日，知名娱乐记者出身的 YouTuber 李镇浩上传了标题为「金赛纶的暴走……爲什么要上传金秀贤的照片呢？」的影片。

当天的影片中，李镇浩表示：「金赛纶上传相关照片的原因可能是冲动性和不稳定性共存。在自己的 IG 上传照片后3～4分钟删除了。但这张照片后成爲新闻，掀起巨大的风暴。随著争议的扩大，通过熟人表示对自己的失误和冲动『很后悔』。」



对於金赛纶，他表示：「对於失误和冲动表示后悔，现在金赛纶除了家人和好朋友之外，其他人都断绝联系，表明了会反省的立场。」李镇浩还表示：「金赛纶本人似乎也没想到（上传照片）会引起什么风波，是在冲动和不稳定的情况下上传的。」



李镇浩说:：「金赛纶因爲自己的失误正在自我反省中，过去在同个经纪公司的金秀贤通过新剧《泪之女王》正迎来第二个全盛期，所以想向熟人分享和『走红』的金秀贤一起拍的照片。据熟人透露，可能是爲了通过这些向熟人炫耀『自己也曾红过』而冲动地上传的。」

24日凌晨，金赛纶在自己的 IG限时动态上传与金秀贤的「脸贴脸」的照片，约3分钟后急忙删除，但是相关照片迅速传开，点燃两人的恋爱传闻。对此，金秀贤的经纪公司 Goldmedalist 方面否认恋爱传闻，称「网路上流传的照片是过去同属一个经纪公司时拍摄的，金赛纶的这种行动和意图是完全无法知道的情况。」25日，据韩媒 스타뉴스 报导，与金赛纶关系密切的一位熟人表示：「金赛纶目前心里承受很大的压力，好像有不能说的复杂情况。据我所知，他正在考虑应该表明什么样的立场。」



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻