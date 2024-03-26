延尚昊最新作品《寄生獸：灰色部隊》再度邀請具教煥與李貞賢演出～「非常熱愛原著，沒有不接演的理由」

N台原創系列新作《寄生獸：灰色部隊》導演延尚昊，作家與主要演員全少妮、具教煥、李貞賢、權海驍共同出席今日的製作發表會。

《寄生獸：灰色部隊》改編自日本漫畫原著《寄生獸》，描述將人當作宿主而逐漸擴張自己勢力的寄生生物們一出現，意味著想要阻止牠們的軍團「灰色部隊」也開始了作戰，其中與寄生生物共生的人類「秀仁」的故事即將展開。



劇中全少妮飾演著與寄生獸「海蒂」展開共生生活的女子秀仁，具教煥則是飾演姜宇一角，為尋找失蹤的妹妹以及陌生姊姊的行蹤，而知道了寄生獸的存在，之後便與秀仁同行。李貞賢則飾演寄生獸專案「灰色部隊」的組長，她曾在寄生獸面前失去了丈夫，此後便為了消滅寄生獸而活。權海驍飾演一位資深員警，無論如何都想要保護秀仁到最後一刻。



全少妮在製作發表會上表示自己是這部日本原著的粉絲，對故事非常熟悉，相當好奇在韓國的版本會展開什麼樣的故事，也覺得雖然人類難以與寄生獸共存，但故事中總有莫名令人興奮之處。具教煥也提到非常喜愛原著作品，而這次能成為自己喜愛的作品變得全球化，拓展世界觀的其中一員，自然沒有不接演這部作品的理由。李貞賢也表示本次在韓國展開的故事非常新穎，全新創造的角色也讓她非常喜愛。



權海驍則是演員群中唯一沒有看過原著的人，但也基於對延尚昊導演的信任而決定演出，也表示與延尚昊導演合作相當愉快。《寄生獸：灰色部隊》將於4月5日透過Netflix平台公開。



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