【韓網熱帖】SHINee Key分享我獨聚餐影片

「少食座」們發火了！kkkk

Key和一同出演《我獨自生活》的Code Kunst、Danny Koo聚餐，在IG分享現場影片並留言：「未經同意點了這麼多... 我們是受害者。 」影片裡桌上擺滿各種料理，Danny Koo夾起肉片大吃特吃，食量小出名的Key和Code Kunst則是面無表情。 BGM歌詞是「瘋子，現在適可而止吧，朋友們都這樣對我說」，來自雙人組合SOSIMOPPAS的《瘋子》XD



​Ps.Danny Koo在IG限動轉發該影片，留言：「真好吃!! 」



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Pps.Key還分享了第一次吃洪魚膾的過程，一開始淡定說「還不錯耶」，突然臭味衝上頭頂整個人彈跳起來，BGM用了TWS的「初遇真的好難」XDD



韓國網友評論：

1. Key和Code Kunst看起來好累kkk

2. kkk吃東西辛苦二位了

3. 喜歡這三人的組合kk

4. 不用擔心，Danny Koo會全部吃光

5. BGM也太好笑kkkk

6. 究竟從哪裡找到那樣的歌詞kkk

7. 渾身散發著「我累了，讓我回家吧」的氣息kkk

8. 如果棕櫚油家族沒有要拍Body Profile的話一定很愛Danny kkk

9. 《我獨》最大看點就是每週因為英雄們想逃跑的萬能鑰匙Key的表情特寫kkk

10. Danny Koo令少食座們難以承受kkk

11. 吃著吃著就累了

12. BGM、Key和Code Kunst的厭倦、Danny Koo的開朗，多麼完美的三拍

出處：https：//theqoo.net/hot/3156122709

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