大家從未看過的故事內容！《支配物種》韓孝周＋朱智勛＋李茂生詮釋未來科技的世界

Disney+將於4月公開最新原創系列劇集《支配物種》，而在劇情正式公開前，由主演韓孝周、朱智勛、李茂生等聊聊自己當時選擇這部作品的原因。

朱智勛向大家介紹這部作品《支配物種》，這部電視劇本身就有令大家高度投入的吸引力，很有份量，從人工所培養的肉開始，將包含了我們大家所能想像到的不遠之後的未來所發生的故事，是一部非常壯觀的動作懸疑作品。



韓孝周則想起了自己一收到這劇本時的當下一瞬間，立即看完了第1與第2集的劇本，即使只閱讀了台詞，就像是自己已經成為劇中人物主角一樣，這對於身為演員來說是一種很新鮮的體驗。另一位演員李熙俊則認為，一收到劇本時最先想到的是「這能夠體現嗎？」，這故事中是我們完全沒見過的世界，想像力真的非常驚人。李茂生則是相當感嘆本劇中的細節部分，除了這是相當嶄新的題材以外，劇中所有建構的細節也是非常吸引人，並提到自己每次來到布置好的現場，總覺得又來到了另一個世界。



《支配物種》劇情描述2025年已是最新人工培養肉的時代，一位女子尹自由與有意圖接近她的警衛禹彩運所發生的故事，他們捲入了令人不解的事件，追查著幕後的真相。韓孝周飾演一位大型生命工學企業BF集團的代表尹自由，朱智勛則飾演一位退役軍官出身的警衛員禹彩運，李熙俊飾演韓國國務總理先宇載一角。李茂生則是飾演BF集團研究所長溫山。《支配物種》將於4月10日透過Disney+公開。



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