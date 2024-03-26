希澈坦言去年談約感受SJ解散危機，透露內幕：因李秀滿才續約結果他走了XD

《Radio Star》Super Junior特輯「沒吵架就萬幸了」即將在明晚正式播出，而今（26）日官方已釋出部分現場照片、公開部分內容。

雖說「沒吵架就萬幸了」，但四個人希澈、利特、藝聲與銀赫還是吵，現在必吵的「你不是SM」哏還是來了。沒錯，四人只有銀赫不在SM娛樂了，他抓到機會就嗆銀赫「那名朋友不是SM」。

不過他也透露去年Super Junior成員們和SM娛樂談約的內幕，坦言「感受到了解散危機」，東海和銀赫決定成立新公司，圭賢投向Antenna之外，除了利特和藝聲都考慮過是否出走。希澈說：「開會氣氛殺氣騰騰……因為李秀滿老師才續約，結果老師走了。」直言引發全場爆笑。



希澈又透露曾和銀赫、圭賢聊過Antenna，說銀赫曾問圭賢「希澈哥適合去Antenna嗎？」結果圭賢秒回「完全不搭」甚至說：「我們公司承擔不起希澈哥。」希澈恨得牙癢癢說忙內圭賢變了，但替圭賢感謝《Radio Star》栽培他成為綜藝人（圭賢當過一段時期MC）。據說希澈還公開了想抹滅的黑歷史，是什麼呢？



另外，官方亦公開利特talk環節，他坦承以為MC一直當下去會更好，但趨勢發生變化，乾脆放棄當工作狂了，也抱怨在團體群組說話老是被已讀，結果銀赫爆料他「明明自己是藝人，卻也聊藝人八卦」， 希澈還退出群組了。



此集將在明（27）日韓國時間晚間10時30分於SBS播出。先前釋出的預告片如下（‎部分翻譯點此前往）：



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