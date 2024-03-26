希澈坦言去年谈约感受SJ解散危机，透露内幕：因李秀满才续约结果他走了XD

《Radio Star》Super Junior特辑「没吵架就万幸了」即将在明晚正式播出，而今（26）日官方已释出部分现场照片、公开部分内容。

虽说「没吵架就万幸了」，但四个人希澈、利特、艺声与银赫还是吵，现在必吵的「你不是SM」哏还是来了。没错，四人只有银赫不在SM娱乐了，他抓到机会就呛银赫「那名朋友不是SM」。

不过他也透露去年Super Junior成员们和SM娱乐谈约的内幕，坦言「感受到了解散危机」，东海和银赫决定成立新公司，圭贤投向Antenna之外，除了利特和艺声都考虑过是否出走。希澈说：「开会气氛杀气腾腾……因为李秀满老师才续约，结果老师走了。」直言引发全场爆笑。



希澈又透露曾和银赫、圭贤聊过Antenna，说银赫曾问圭贤「希澈哥适合去Antenna吗？」结果圭贤秒回「完全不搭」甚至说：「我们公司承担不起希澈哥。」希澈恨得牙痒痒说忙内圭贤变了，但替圭贤感谢《Radio Star》栽培他成为综艺人（圭贤当过一段时期MC）。据说希澈还公开了想抹灭的黑历史，是什么呢？



另外，官方亦公开利特talk环节，他坦承以为MC一直当下去会更好，但趋势发生变化，干脆放弃当工作狂了，也抱怨在团体群组说话老是被已读，结果银赫爆料他「明明自己是艺人，却也聊艺人八卦」， 希澈还退出群组了。



此集将在明（27）日韩国时间晚间10时30分於SBS播出。先前释出的预告片如下（‎部分翻译点此前往）：



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