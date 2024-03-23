「元祖吵架豆」才說不吵了上節目狂吵，尾聲好感人：是Miracle，幸好是Super Junior

Super Junior睽違7年，再度單獨（無其他嘉賓）登上同樣也非常長壽的脫口秀節目《Radio Star》（舊稱《黃金漁場－Radio Star》），正式預告終於釋出！

一分鐘預告精準濃縮成了精華，開頭就飛速告訴大家嘉賓是從2010就開始上節目講吵架故事講到2015年的19歲男團Super Junior。時隔7年以希澈、利特、藝聲與銀赫為代表上節目，一開始竟然反常(?)用美談而非吵架事蹟開啟話題，希澈說大家都很善良，銀赫感嘆：「很可惜，太久沒吵了。」



結果……下秒藝聲馬上踢破希澈說曾拜託他人照顧自己的美談，藝聲想講些什麼的時候利特一直偷笑，希澈嗆忍受不住的銀赫：「這不是綜藝嗎？」節目乾脆封他們為「元祖吵架豆」，毒舌MC金九拉看著他們忍不住說：「還是老樣子啊！」「後來才知道，（原來）我很喜歡你們。」



不過，尾聲四個人竟跳起出道年發行、直至今日仍是演唱會必備的經典歌曲〈Miracle〉（奇蹟），字幕寫下這樣的話：本身的存在就是奇蹟(?)的19年次愛豆，幸好是Super Junior。



《Radio Star》Super Junior特輯「沒吵架就萬幸了」，就在下週三27日韓國時間晚間10點30分於MBC播出！

▼預告片



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