這個女兒也要顧！柳承龍繼高允貞也送金慧峻咖啡車！是《屍戰朝鮮》「毒父女」啊

今（25）日凌晨，《殺人者的購物中心》「智安」金慧峻，在拍新戲《CA$HERO》的現場透露「爸爸」柳承龍送來了咖啡車。

「真的嚇了一跳又非常感動，謝謝爸爸！我會成為善良的女兒的。」仔細看金慧峻發的照片是保溫瓶上貼著貼紙，貼紙上有趣的寫著「充滿愛之毒的飲料♥毒爸爸柳承龍」。要知道，貼紙是專門用在應援上的貼紙，通常貼在應援便當、應援咖啡上，金慧峻特別貼在自己的保溫瓶收藏啊！



另張照片就是咖啡車「本人」了，咖啡車橫幅寫著「戲劇《CA$HERO》的演員與工作人員加油，特別是為金慧峻演員加油」，旁邊展架則有Sense的寫著「喝點清涼的飲料吧，錢就用《CA$HERO》收吧！！」金慧峻興奮在咖啡車前拍照，或許是怕劇透而把自己的衣服搞怪塗鴉了。



金慧峻與柳承龍正是在NETFLIX《屍戰朝鮮》系列結為父女，由於兩人飾演反派，似乎又因為劇情發展的關係，柳承龍下戲後老是喊金慧峻「毒女兒」。兩人上月也曾偶然相遇後自拍了。



順帶一提，柳承龍演藝圈裡「養的女兒很多」，下戲後經常保持聯絡，如因《7號房的女兒》父女情牽10年的葛瀟轅（曾譯名：葛素媛），他曾透露自己在葛瀟轅上小學、中學、高中都會送新的書包給她，去年7月父女時隔10年再次公開同框‎；今年初也曾為《MOVING 異能》（MOVING超異能族）的女兒高允貞送上咖啡車‎。



柳承龍上月還曾搞笑發文，說自己和女兒之間有「牙痛遺傳」，從高允貞、葛瀟轅、金裕貞、金慧峻到沈恩敬，都找出和自己一樣「牙痛」姿勢的照片，笑翻網友。



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