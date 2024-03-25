兄弟走向反目！《篡位》李宰旭遭判處重刑只能在獄中自救！李濬榮終於露出反派面孔（EP.7– 8）

[有雷] 野心爭奪劇《篡位》劇情進入高潮，李宰旭在命案現場醒來後，卻對自己的行為一無所知，完全沒了記憶，強五集團則是急速與他切割，甚至讓他無法為自己辯白而直接入獄，李宰旭只得在獄中尋求協助，想找出當日的真兇，而昔日兄弟李濬榮卻想要他直接被判處死刑……

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在命案現場醒來的韓太悟（李宰旭飾），完全想不起自己前晚經歷了什麼事，看見身旁強仁珠與另一女子的屍體更是錯愕，大呼「這不是我的方式」。聰明的韓太悟絕對不是以取人性命來進行報復的。但他只記得自己前晚向強仁珠下跪後，被迫餵食毒品導致神智不清，怎麼抵達酒店的房間，開車的人是誰，完全無法記起。這樣的狀況下，完全無法為自己辯解，於是直接被關入監獄以殺人罪起訴。



強五會長覺得事件並不單純，暗中派秋赫鎮調查真相，會長要強仁夏阻止媒體報導此事件，但新聞報導卻偏向韓太悟令強五集團遭受虧損而被解雇，明顯感覺強五集團正在急速切割韓太悟。韓太悟出庭時更被強仁珠的隨行秘書牟奇駿指控，因此判決結果都對韓太悟相當不利。雖然強仁夏有來到獄中與太悟會面，卻沒有詢問這件事情的動機，令太悟也產生懷疑。



太悟得到了獄中獄醫的協助，得以打電話向外求援，他聯繫了慧元，並且要慧元協助調查真相，不久後，太悟在法庭上被判處死刑，太悟母親前來會面，沒想到看見的卻是別著紅色名牌的兒子，傷心欲絕。會長發現韓太悟與仁夏在大學時關係匪淺，但其實仁夏有個認識更久的好朋友，也就是不斷對太悟做出指控的秘書牟奇駿。



太悟漸漸找回了當日的記憶，發現當日牟奇駿並不是開車的人，而是還有其他共犯參與。仁夏則是想盡辦法要讓太悟被判死刑，原來他也拿到了太悟與慧元熱吻的照片，令他心中醋意橫生，甚至在家中對慧元施暴。太悟轉向幫助慧元，要她向會長爭取入主基金會，她照做並且成功了，仁夏不禁懷疑慧元的背後有太悟在下指導棋。



太悟開始請原本正在協助他的駭客高手，找出更多線索，這樣的大動作也引起了仁夏的注意，開始先下手為強，太悟到底能不能為自己翻供？或是會長是否會開始介入此案？



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