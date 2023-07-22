《7號房的禮物》「催淚父女」柳乘龍&葛瀟轅時隔10年再聚首！網欣慰：「女兒長大父親仍沒變」

當年這部電影真的狂賺淚水，時隔10年「父女」再次相聚，「女兒「已經長這麼大啦！

演員葛瀟轅（曾譯名：葛素媛）21日在個人IG PO出和柳乘龍的兩張合照，留言說：「不能不留念的合照。」 柳乘龍也轉PO到自己IG，留言：「每次都是在濟州島碰面，這次是試映會。」





柳乘龍和葛瀟轅的緣分要追溯到10年前，當時二人共同主演電影《7號房的禮物》，分別飾演有智力障礙但心地善良、蒙冤入獄的父親「李永九」，以及機靈機敏、為幫父親找回清白而努力不懈的女兒「妍思」。





這部電影改編自1972年發生在韓國的真實事件，2013年上映後憑溫暖逗趣又令人心酸感動的劇情迅速獲得好評，最終票房突破1200萬、成為韓國史上第8部超過千萬觀影人次的本土電影。



這次兩人再聚首是在新片《走私》的VIP試映會，當年只有7歲的葛瀟轅如今已經是讀高中的元氣少女，和「父親」柳乘龍同樣作為嘉賓獲邀前來。



電影裡柳乘龍叮囑女兒多吃豆子給觀眾留下很深印象，2013年他和瀟轅在濟州島見面時，就曾分享合照並打趣說：「父女相逢，在濟州吃了很多豆子、心靈健康地成長的瀟轅。」



網友看到兩人的最新合照紛紛表示欣慰：「我們妍思真的吃了很多豆子呢，都這麼高啦！」、「快要認不出」、「女兒都這麼大了，父親好像都沒變！」、「時間真的好快」。

此外，葛瀟轅目前正在濟州島的翰林演藝藝術高中讀書，不久前出演SBS《強心臟League》時透露因熱愛運動加入了學校的英式籃球社團，今年4月還參加濟州島比賽、以12比10獲得冠軍，身為投手的她一人就投進7球。



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