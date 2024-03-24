【韓網熱帖】極致I人金智媛錄製《驚人的星期六》初期&後期對比

昨晚播出的《驚人的星期六》請來《淚之女王》主演金智媛和郭東延，網友發現金智媛在節目前半段還很有精神，錄到後半段已精疲力竭，眼神裡沒有光XD





好可愛~趕快給她輸血四川炸醬麵吧~~~

（tmi金智媛為了拍《淚之女王》已經戒中餐1年）

韓國網友評論：

1. 做四川炸醬麵的吃播吧

2. 真的好可愛kkkk

3. 同為I人非常有共鳴kkk

4. 我看了本放，肉眼可見越到後半精神越渙散kkkk

5. 雖然上綜藝精疲力竭很可憐，但又太可愛，還想看她更多綜藝kkkk

6. 非常熟悉的表情kkkk

7. 偶爾還會臉紅kkk

8. 快送她回家吧kkk

9. kkkk據說錄了3個多小時，可以理解ᅲᅲᅲᅲ

10. 好像聚餐時的我kkkk

11. 了解她本人之後更喜歡她了

12. 太美了吧！

13. 哇...... 簡直是（長相不同的）我

14. 後邊那個表情kkkk請幫金智媛歐尼找回靈魂吧kkk

15. 肉眼可見越來越沒力，但直到最後都努力給出reaction，可愛ᅲᅲ

16. 一開始臉還紅紅的，後來變蒼白kkkk

17. 頭頂仿佛有一個對話框寫著「想回家」kkkk

18. 雖然真的很開心，但就像跑半馬一樣慢慢變累了kkk

出處：https：//theqoo.net/hot/3154054363

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