【K社韓國小百科】英國BBC評《金字塔遊戲》：窺見韓國人所面臨的冷酷現實

韓國人拍攝校園暴力這類題材彷彿沒有瓶頸期，從《豬玀之王》、《人間課堂》、《憤怒的媽媽》，再到火遍全球的《黑暗榮耀》，如今又多了一部《金字塔遊戲》。

《金字塔遊戲》描繪了白蓮女子中學2年5班殘酷的生存戰，每個月進行一次秘密投票選出一個被孤立的人。 在充滿加害者、受害者和旁觀者的「社會縮影」般的教室中，劇集細緻地描繪了學生們為了逃避合法孤立而展開的激烈心理戰和智力對決，引起了觀眾的共鳴。



在第5和6集中，成秀智（金知妍 飾）堅決抵抗了白夏凜（張多雅 飾）的反擊，展現出堅韌不拔的形象，給人帶來了令人激動的宣洩。成秀智決定與朋友們一起結束殘酷的遊戲，而不是獨自逃離。 觀眾們對她的下一步計畫感到好奇，也對一直順從「金字塔遊戲」的白蓮女子中學2年5班學生們是否會做出結束殘酷遊戲的選擇而引起關注。

《金字塔遊戲》隨著每一集的播出，都帶來了不同的樂趣和緊張感，引起觀眾的熱烈反響。該劇在國內外也引起了廣泛的好評。 英國的BBC稱其為「受邀參加法國Séries Mania的唯一韓國劇作」，並在介紹《金字塔遊戲》時表示：「我們可以窺見韓國人所面臨的冷酷現實」。英國的NME雜誌也評價該劇為「所有角色都非常飽滿，令人無法放鬆的驚悚劇」。



《金字塔遊戲》在韓國也取得了好成績，成為Tving付費訂閱排行榜的第一名，證明了其熱度。 優秀的世界觀和演員們的出色表演吸引了大量用戶的加入。《金字塔遊戲》製作組表示：「成秀智將堅持不懈地對抗白夏凜的警告，繼續執行打破序列金字塔的下一步計畫，請關注成秀智的活躍表現以及二年五班學生們逐漸變化的成長」。

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