為角色拼了！韓女星極端減肥：金南珠一天只吃「2雞蛋+3口飯卷」，朴敏英37kg餓到起床需扶墻！金智媛戒中餐只是小兒科

這三位演員都是為了作品角色才挑戰人體極限，好在她們的演技和努力有目共睹，只是真的對自己太狠了！T^T

作為演員，除了演技之外形象本身也是塑造角色的一部份，之前好幾位男藝人因休息期「發福」、一接到戲就立即「恢復原狀」引起討論，其實女演員們減起肥來更加令人倒吸一口涼氣。



《淚之女王》金智媛近日做客網綜，透露為了讓劇中角色洪海仁駕馭各式時裝、撐起百貨店社長的強大氣場，提前一年進行飲食管理、不吃讓身體負擔大的食物，一整年沒有碰過熱量較高的炸醬麵等中餐。





現在她已經在家囤好炸醬泡麵，只等宣傳行程結束就「開齋」，展現出驚人的節制力。



金南珠拍《迷霧》時，認為新聞主播高惠蘭應該是消瘦銳利的形象，身高169cm的她硬是把體重降到46kg！



金南珠在6個月時間裡每天只吃2個雞蛋、3口紫菜飯卷，雞蛋吃膩了就換小袋包裝的雞胸肉粒，而且還不能吃完、必須剩下四五粒。 後來做客《劉QUIZ ON THE BLOCK》時回憶道：「感覺再這樣下去可能無法存活，所以只減到這個數字。 」



朴敏英在《和我老公結婚吧》飾演癌症病人，驚人地把體重減到37kg，也一度引起話題。 朴敏英認為第一集要足夠好看才能讓觀眾代入劇情，因此狠心減到起床時過於頭暈、必須撐墻才能勉強站住的程度;拍戲間隙穿著患者服去餐廳吃飯時，更被老闆誤會真生病而加菜，叮囑她「多吃才能康復」。



朴敏英認為缺乏運動生生餓瘦的減肥只會讓人不幸：「維持健康生活所需的所有能量都枯竭，一點都不幸福。 」但一看到鏡頭裡終於出現瘦骨嶙峋的模樣，哪怕只有短短幾分鐘，都覺得開心不已。





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