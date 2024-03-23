韓劇男神成勛改封冒險王，為戲差點見死神！甜喊好想成太太，攜師弟帶來DJ秀3月30日HIGH爆台北

以《焦急的羅曼史》本部長一角紅遍全亞洲的韓劇男神成勛，去年底再度以《完美的結婚公式》飾演深情霸氣富二代徐道國擄獲粉絲的心，被評為意外好看的黑馬韓劇。本身很喜歡運動的他，不顧眾人反對，在《死期將至》客串挑戰高空跳傘極限運動員，為了這三分多鐘的鏡頭，成勛前後跳傘跳了足足140次，他說「我真的冒著生命危險去拍攝這部作品！」

游泳國手出身的成勛在出道作品《新妓生傳》擔綱男一即受到注目，出演周末家庭劇《五個孩子》時，深受婆媽及主婦們的喜愛，便有了「主婦們的皇太子」的美稱；在《Oh My Venus》展現高挑精壯的身材和深邃完美的腹肌，奠下男神稱號。陸續主演《焦急的羅曼史》、《婚詞離曲》、《我們從今天開始》、《完美的結婚公式》都扮演高富帥，185公分的大長腿駕馭西裝出場，帥氣專情又超會撩妹，再多一個韓劇霸氣總裁專業戶代表的封號，尤其經典名品吻戲場面每一幕都看的讓人臉紅心跳，韓劇吻戲匠人排名也一定點名有成勛。



成勛又再多了一個封號-韓國冒險王，客串《死期將至》男主角崔怡在的第二任轉世，是一名拿到四項金氏世界紀錄的極限運動員，為了拿獎金，挑戰不背降落傘從八千公尺跳下，當他一身帥到爆的紅色跳傘裝縱身而下，粉絲們紛紛驚呼「實在太MAN了」！



事實上，周圍的人全都勸退他不要接這個角色，但成勛堅持認為效果一定很好，成勛劇中一共出現只有3分46秒左右的時間，為這個短短的跳傘畫面，他一共跳了多達約140次。成勳透露「是冒著生命危險去拍攝，沒有任何安全裝置或技巧，當時幾乎見到了死亡。」



成勛一直想做多方面的嘗試，今年2月也接下了人生第一部舞台劇《ART》，為了準備舞台劇，推掉了去泰國的計劃，他也許下目標，「透過這次演出打開了話劇表演大門，未來還能再次登上話劇舞台，成為一名受到歡迎的演員。」





親民著稱的男神成勛始終不忘對台灣粉絲的承諾，4年前就要來台開見面會，因疫情延宕至今，好不容易在舞台劇進行中間的空檔抽出時間，訂在3月30日於新北市政府多功能集會堂舉辦粉絲見面會，霸氣總裁在百忙之中再度來台灣出差，不少粉絲湧進主辦單位亞士粉絲團開心留言「歐巴終於要來了！」



成勛歐巴特別透過主辦單位傳達想念粉絲的心，親筆寫出中文「想念你們」，終於要來台北見成太太們，這次見面會有許多與粉絲互動的環節，不按理出牌的個性總是為見面會帶來很多驚喜，主辦單位透露，其中一項驚喜就是成勛確定帶著師弟團THE KING來台，師弟並將擔任這次見面會的特別來賓，此外，值得一提的是演員成勛還有一分身，他以DJ ROiii的名義偶而從事音樂演出，平常很難得能看到他化身DJ ROiii，只有在他的見面會才能看到完整精彩的表演，想跟著成勛歐巴一起嗨到爆嗎？大家趕緊一起約起来，唯有親眼體驗，才能知道成勛歐巴的魔性魅力，把握最後購買成勛見面會門票的機會，2024成勛台北粉絲見面會門票在KKTIX平台熱賣中，福利及活動詳情請持續鎖定亞士傳媒官方專頁：https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw



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