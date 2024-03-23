韩剧男神成勋改封冒险王，为戏差点见死神！甜喊好想成太太，携师弟带来DJ秀3月30日HIGH爆台北

以《焦急的罗曼史》本部长一角红遍全亚洲的韩剧男神成勋，去年底再度以《完美的结婚公式》饰演深情霸气富二代徐道国掳获粉丝的心，被评为意外好看的黑马韩剧。本身很喜欢运动的他，不顾众人反对，在《死期将至》客串挑战高空跳伞极限运动员，为了这三分多钟的镜头，成勋前后跳伞跳了足足140次，他说「我真的冒著生命危险去拍摄这部作品！」

游泳国手出身的成勋在出道作品《新妓生传》担纲男一即受到注目，出演周末家庭剧《五个孩子》时，深受婆妈及主妇们的喜爱，便有了「主妇们的皇太子」的美称；在《Oh My Venus》展现高挑精壮的身材和深邃完美的腹肌，奠下男神称号。陆续主演《焦急的罗曼史》、《婚词离曲》、《我们从今天开始》、《完美的结婚公式》都扮演高富帅，185公分的大长腿驾驭西装出场，帅气专情又超会撩妹，再多一个韩剧霸气总裁专业户代表的封号，尤其经典名品吻戏场面每一幕都看的让人脸红心跳，韩剧吻戏匠人排名也一定点名有成勋。



成勋又再多了一个封号-韩国冒险王，客串《死期将至》男主角崔怡在的第二任转世，是一名拿到四项金氏世界纪录的极限运动员，为了拿奖金，挑战不背降落伞从八千公尺跳下，当他一身帅到爆的红色跳伞装纵身而下，粉丝们纷纷惊呼「实在太MAN了」！



事实上，周围的人全都劝退他不要接这个角色，但成勋坚持认为效果一定很好，成勋剧中一共出现只有3分46秒左右的时间，为这个短短的跳伞画面，他一共跳了多达约140次。成勋透露「是冒著生命危险去拍摄，没有任何安全装置或技巧，当时几乎见到了死亡。」



成勋一直想做多方面的尝试，今年2月也接下了人生第一部舞台剧《ART》，为了准备舞台剧，推掉了去泰国的计划，他也许下目标，「透过这次演出打开了话剧表演大门，未来还能再次登上话剧舞台，成为一名受到欢迎的演员。」





亲民著称的男神成勋始终不忘对台湾粉丝的承诺，4年前就要来台开见面会，因疫情延宕至今，好不容易在舞台剧进行中间的空档抽出时间，订在3月30日於新北市政府多功能集会堂举办粉丝见面会，霸气总裁在百忙之中再度来台湾出差，不少粉丝涌进主办单位亚士粉丝团开心留言「欧巴终於要来了！」



成勋欧巴特别透过主办单位传达想念粉丝的心，亲笔写出中文「想念你们」，终於要来台北见成太太们，这次见面会有许多与粉丝互动的环节，不按理出牌的个性总是为见面会带来很多惊喜，主办单位透露，其中一项惊喜就是成勋确定带著师弟团THE KING来台，师弟并将担任这次见面会的特别来宾，此外，值得一提的是演员成勋还有一分身，他以DJ ROiii的名义偶而从事音乐演出，平常很难得能看到他化身DJ ROiii，只有在他的见面会才能看到完整精彩的表演，想跟著成勋欧巴一起嗨到爆吗？大家赶紧一起约起来，唯有亲眼体验，才能知道成勋欧巴的魔性魅力，把握最后购买成勋见面会门票的机会，2024成勋台北粉丝见面会门票在KKTIX平台热卖中，福利及活动详情请持续锁定亚士传媒官方专页：https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw



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