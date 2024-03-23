終於聽到大家的心聲！tvN公開《淚之女王》金秀賢、金智媛的婚紗照♥兩人真的好配啊！

tvN 方面大概知道大家等待已久（？），所以在22日公開《淚之女王》金秀賢、金智媛的婚紗照啦！

照片中，金秀賢和金智媛身穿雪白的西裝和婚紗，露出幸福的微笑。同時還公開單人照，金秀賢身著黑色西裝，配上蝴蝶結領帶，展現暖男的魅力；金智媛披著頭紗，拿著花束看著鏡頭，真的就是女神呀！



這也立刻在網路引發討論，網友：「瘋了嗎！非常漂亮」、「金智媛怎麼這麼漂亮」、「像真夫妻婚紗照一樣默契十足」、「不知道是不是因爲兩個人都小臉，以我的標準來看，外貌很般配」、「看電視劇的話，眼睛會很開心」、「我也不能丟下賢祐～超帥」、「嗚嗚，兩個人都太好看了」、「哇... 什麼劇照啊！像真的一樣啊」、「如果是真的就好了～」、「再看一次也好漂亮 真心ㅠㅠㅠ」等等。



第5集劇照和先公開影片中，是白賢祐（金秀賢 飾）和洪海仁（金智媛 飾）在龍頭里過夜的樣子，與上次家族狩獵時尷尬的瞬間不同，白賢祐細心照顧洪海仁，還幫她擦藥。吹風機有點故障時，洪海仁也沒有生氣，白賢祐還幫她吹頭髮，怎麼吹個頭髮都讓人心動>///< ，期待今晚播出的第5集啊！



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