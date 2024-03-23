燦烈《CHANYEOL FANCON <BEYOND_THE ETERNITY> IN TAIPEI》售票資訊公告

韓國男團EXO成員CHANYEOL朴燦烈，4月27日將再度以個人身份來台，舉行《CHANYEOL FANCON IN TAIPEI》演唱會，履行去年在演唱會上承諾2024年再來台灣見大家的約定。

今年4月就要迎來出道12週年的CHANYEOL朴燦烈，去年11月啟動首次個人亞洲巡迴見面會《CHANYEOL FANCON TOUR “The Eternity”》，並特別選擇台灣為巡演的第一站。歷經泰國、香港、澳門、馬來西亞、印尼等地區後，今年4月27日將再來台，舉行《CHANYEOL FANCON IN TAIPEI》演唱會，期待可以再次和台灣的EXO-L(粉絲名)們共創美好回憶。



2012年燦烈作為EXO成員之一出道，並在音樂界迅速嶄露頭角，以出色的音樂才華和精湛的演技深受人們喜愛。燦烈不斷拓展自己的演藝領域，除了參與多首熱門歌曲的演唱，也積極參與電視劇和電影、綜藝等全方面的演出，皆受到了廣泛好評與肯定。

自2019年起，由於EXO成員陸續從軍，該團體暫停了近四年的演出，朴燦烈於2022年9月完成兵役，使EXO有了新的動力。在2023年7月EXO成功回歸，並慶祝他們的11週年，發行了新專輯。朴燦烈不僅在舞台上活躍，還積極參與幕後工作，並開設了個人YouTube頻道，與全球粉絲分享自己的生活和喜好。



此次堪稱升級版的《CHANYEOL FANCON IN TAIPEI》演唱會，票價分別為5,600/5,200/4,800/3,800/2,800全區對號座、特區實名制，門票將在明天(3月23日)11：00於全台7-11 ibon 機台及 ibon售票系統啟售，想知道更詳細的粉絲福利及相關資訊，可以搜尋D-SHOW官方Facebook及Instagram！





CHANYEOL FANCON IN TAIPEI

演出日期：2024年4月27日（六）

演出時間 : 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：國立體育大學綜合體育館(林口體育館)

演出場地地址：桃園市龜山區文化一路250號

啟售時間 : 2024年3月23日（六）11 :00

售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 (https://ibontw.com/24CHANYEOL)

票價：$5,600 / $5,200 / $4,800 / $3,800 / $2,800 (全區對號入座、特區實名制)

粉絲福利 : 紀念小卡 / 官方海報 / 簽名海報 / 舞台問候 (演出結束後) / 簽名拍立得

主辦單位：APlanet / AIMING / STARMAX / D-SHOW / 光尚娛樂

經紀公司：SM Entertainment

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