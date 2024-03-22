【韓網熱帖】和D社貌似淵源很深的韓韶禧

柳俊烈和韓韶禧的戀情接連多日登上韓網熱搜和各大論壇，他們的一舉一動都牽動著無數網友。

Theqoo上一則名為「和D社貌似淵源很深的韓韶禧」的文章公開短短幾小時留言已經超過1000條，數目還在增加中。

網友指出2021年韓韶禧拍攝《以吾之名》時，D社曾經給韓韶禧送過咖啡車，用的照片拍自D社的記者「李昊俊」（音譯），而柳俊烈和韓韶禧同遊夏威夷的照片和文章也出自這位李昊俊記者之手。 甚至D社還幫韓韶禧PS掉了手機畫面，當時她正在看女性論壇「女性時代」，時刻關注民眾對於自己戀情的輿情動向。 此外，網友還列舉出李記者曾多次拍攝過韓韶禧。



相關消息一公開即刻在theqoo上炸開鍋：

1. 真有趣啊

2. 和柳俊烈絕配

3. 回過頭來看他倆的戀情，真可怕

4. 明顯是知道他倆在夏威夷的某個地方，然後才去拍的照片吧

5. 千萬別相信爭議事件發生時的新聞，都是假的，明顯串通好了

6. 有送她咖啡車的D社記者，好結實的後盾哦

7. 事情越來越有趣了

8. 這照片高清到一看就是擺拍啊，原來交情這麼深啊，哈哈哈哈哈。 想靠D社來操控輿論，現在我都沒辦法替韓韶禧應援了，起雞皮疙瘩

9. 要看一個人的內在，就要看他身處危機時的所作所為，希望你今後全演反派角色

10. 有幫她PS掉手機畫面的時間不如好好去確認一下事實啊，明顯就是為了打發惠利才寫的文章

11. 很討厭對別人的戀情指手畫腳，但是分手的時候應該要果斷一些啊，別無縫銜接

12. 我以為大家都知道（是串通好的），D社獨家報導戀情也都是和經紀公司商議好的，靠D社洗白的明星也不止1個，但是D社送咖啡車還是第一次見

13. 哈哈哈哈，意圖太明顯了

14. 當初看到正面照片我就知道這肯定是擺拍

15. 當時我就懷疑哪怕知道同遊夏威夷也不至於這麼精準找到他倆的具體位置吧，照片的角度也很微妙，感覺很不自然

16. 你倆一定要長長久久鎖死啊

17. 衝擊，惠利，加油

18. 惠利那句「真有趣」，背後的意思到底有多深啊

19. 為了守住自己的形象就不顧前女友的死活，嘖嘖嘖

20. 那些罵「照片是擺拍的」網友的人，你們要小心哦，容易上當受騙

21. 所以說千萬不能相信D社，除了這次的事情，D社也給那些闖禍的明星寫過洗白文章啊，而且D社最出名的就是偷拍，雖然是3年前的事情，但是真的第一次見D社送咖啡車

22. 你和柳俊烈絕配，一定要繼續交往下去哦

原文：https://theqoo.net/square/3150431863

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