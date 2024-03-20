從神父到警察都是MY！韓劇《夜限照相館》跳aespa〈Next Level〉嗨爆全警局XDD

看金光奎大叔搞笑演戲要笑死XDD 好想看花絮啊～！（編）

周元與權娜拉主演的全新靈異韓劇《夜限照相館》上週開播，本週播出的第3集有個相當爆笑的場面，大勢四代女團aespa以影像特別出演啦！還帶動全部演員嗨起來。（以下可能含有劇透）



還記得第一集開場出現的神父（金光奎飾演）嗎？神父在這一集竟然翹了辮子，還委託夜限照相館的徐基周（周元飾演）幫他處理留在辦公室筆電裡的「影片」。神父心虛地說著「影片」，講完還要說喊「阿門」，很難不讓人想歪吧XDD！



結果，徐基周好不容易找到筆電，神父卻想不起來密碼，害他被人贓俱獲帶進警局！徐基周找上擔任律師的韓春（權娜拉飾演）向李警衛（安昌煥飾演）周旋，一旁神父終於想起密碼──MY aespa！（MY同時是aespa粉絲名）



正當徐基周要阻止影片播出來……aespa〈Next Level〉響起，原來神父說的影片是他珍藏的aespa舞台影片！「其實，我沒跟任何人說過自己喜歡的明星，我的願望是，讓世人都知道我喜歡aespa的事情，並一起感到快樂。」神父說著說著還幫一旁白先生（音文碩飾演）調整〈Next Level〉重點舞蹈姿勢「ㄈ字」角度。



整個警局隨著音樂舞起，從神父、警察到民眾都跳起來，嗨爆警局，兩名男女主角徐基周和韓春也跳起來XDDD。原來這一切是神父的陰謀吧？筆電密碼沒人知道就算了啊，還要徐基周大費周章偷出來，原來是故意要播送出來一起享受aespa啊！



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另外，aespa成員寧寧為《夜限照相館》獻唱的OST〈Count On Me〉上週已公開，是寧寧首次單獨演唱OST，有興趣的觀眾不妨聽聽。



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