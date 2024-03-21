DJ SODA 3月24日台北信義區FLARE TAIPEI演出

DJ SODA 月月來台趴趴走 溫泉探秘竟慘吃閉門羹？！融入台中新年逛街人潮 粉絲驚喜求合照 獻出射氣球玩遊戲初體驗，女神再度降臨！DJ SODA 24日登場 Flare SUNDAZE 歡樂度過熱情夜晚

連續六年被評爲亞洲最佳女性DJ第一名的南韓性感女神DJ SODA儘管全球趴趴走，但與台灣特別有緣的她不僅在台北跨年迎接2024，農曆春節連假期間也是開心在台度過，並即將於本週日(24日)來台表演，可說是每月都到台灣趴趴走！DJ SODA 2月來台工作時正逢寒流期間，想去溫泉探秘「做這件事」竟慘吃閉門羹？！在台中度過農曆春節的她首次體驗擁擠逛街人潮，玩射氣球等遊戲超開心，被路過粉絲認出要求合照好驚喜！［flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA］門票線上熱賣中，本週日現場亦可購買！

南韓火辣女神DJ SODA儘管全球表演行程繁忙，但對台灣卻有著特別的情緣，不僅選擇在台北邊表演邊迎接2024年的到來，根據日前所釋出的官方YT影片內容，原來農曆春節前夕她於台北結束工作行程之後，原本想要泡個舒服的溫泉來迎接龍年，沒想到卻因為連假期間沒營業而意外吃了閉門羹，讓DJ SODA忍不住惋惜表示沒能體驗到用溫泉煮蛋，不過幸好隨後前往知名的雙喜湯屋體驗到白磺溫泉，讓第一次看到乳白色泉水的她除了覺得很神奇之外，還直呼能在新年這天泡個暖呼呼的溫泉實在太幸福了！

DJ SODA在大年初二也感受到了與韓國截然不同的過年氛圍，她在友人的陪伴下見識到台中熱鬧且擁擠的新年逛夜市人潮，還玩了射氣球、投球等遊戲、讓她感到非常開心。儘管人潮擁擠，DJ SODA原以為大家都忙著逛街應該沒人會認出自己，沒想到竟有不少男女粉絲紛紛認出並要求合影，更有男粉絲驚喜之餘一直用韓語講：「怎麼辦怎麼辦」，讓她開心地燦笑如花。DJ SODA還首次感受到台灣大家庭吃團圓飯的年節氣氛，不但應景發紅包給小朋友，還對韓國沒有的「烏魚子配蘋果」吃法嘖嘖稱奇，從影片中可感受到她過了個相當台式的農曆新年！

南韓火辣女神DJ SODA再度降臨台北！盡情沉浸在音樂與視覺的雙重震撼！［flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA］即將於本週日(24日)在FLARE TAIPEI火辣登場，現場不僅有一系列風格百變的女力DJ將輪番登場接力刷碟演出，讓粉絲能與眾多女神級DJ近距離互動之外，更請來獲得專門介紹全球知名女DJ的DjaneTop網站連續六年評為亞洲最佳女性DJ冠軍的DJ SODA帶來精彩演出，相關售票資訊及注意事項請見FunNow線上購票頁面說明 https://funnow.smart.link/ip2p02j18，本週日現場亦可購買，並享1杯特調。

活動資訊［flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA］

■ 時間：3/24（日）4PM

■ 當日入場票價$500，享1杯特調

FunNow線上購票連結:

https://funnow.smart.link/ip2p02j18

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