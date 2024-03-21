DJ SODA 3月24日台北信义区FLARE TAIPEI演出

DJ SODA 月月来台趴趴走 温泉探秘竟惨吃闭门羹？！融入台中新年逛街人潮 粉丝惊喜求合照 献出射气球玩游戏初体验，女神再度降临！DJ SODA 24日登场 Flare SUNDAZE 欢乐度过热情夜晚

连续六年被评爲亚洲最佳女性DJ第一名的南韩性感女神DJ SODA尽管全球趴趴走，但与台湾特别有缘的她不仅在台北跨年迎接2024，农历春节连假期间也是开心在台度过，并即将於本周日(24日)来台表演，可说是每月都到台湾趴趴走！DJ SODA 2月来台工作时正逢寒流期间，想去温泉探秘「做这件事」竟惨吃闭门羹？！在台中度过农历春节的她首次体验拥挤逛街人潮，玩射气球等游戏超开心，被路过粉丝认出要求合照好惊喜！［flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA］门票线上热卖中，本周日现场亦可购买！

南韩火辣女神DJ SODA尽管全球表演行程繁忙，但对台湾却有著特别的情缘，不仅选择在台北边表演边迎接2024年的到来，根据日前所释出的官方YT影片内容，原来农历春节前夕她於台北结束工作行程之后，原本想要泡个舒服的温泉来迎接龙年，没想到却因为连假期间没营业而意外吃了闭门羹，让DJ SODA忍不住惋惜表示没能体验到用温泉煮蛋，不过幸好随后前往知名的双喜汤屋体验到白磺温泉，让第一次看到乳白色泉水的她除了觉得很神奇之外，还直呼能在新年这天泡个暖呼呼的温泉实在太幸福了！

DJ SODA在大年初二也感受到了与韩国截然不同的过年氛围，她在友人的陪伴下见识到台中热闹且拥挤的新年逛夜市人潮，还玩了射气球、投球等游戏、让她感到非常开心。尽管人潮拥挤，DJ SODA原以为大家都忙著逛街应该没人会认出自己，没想到竟有不少男女粉丝纷纷认出并要求合影，更有男粉丝惊喜之余一直用韩语讲：「怎么办怎么办」，让她开心地灿笑如花。DJ SODA还首次感受到台湾大家庭吃团圆饭的年节气氛，不但应景发红包给小朋友，还对韩国没有的「乌鱼子配苹果」吃法啧啧称奇，从影片中可感受到她过了个相当台式的农历新年！

南韩火辣女神DJ SODA再度降临台北！尽情沉浸在音乐与视觉的双重震撼！［flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA］即将於本周日(24日)在FLARE TAIPEI火辣登场，现场不仅有一系列风格百变的女力DJ将轮番登场接力刷碟演出，让粉丝能与众多女神级DJ近距离互动之外，更请来获得专门介绍全球知名女DJ的DjaneTop网站连续六年评为亚洲最佳女性DJ冠军的DJ SODA带来精彩演出，相关售票资讯及注意事项请见FunNow线上购票页面说明 https://funnow.smart.link/ip2p02j18，本周日现场亦可购买，并享1杯特调。

活动资讯［flare SUNDAZE What's Poppin'? It's DJ SODA］

■ 时间：3/24（日）4PM

■ 当日入场票价$500，享1杯特调

FunNow线上购票连结:

https://funnow.smart.link/ip2p02j18

相关售票及注意事项详见购票页面说明

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻