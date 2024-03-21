安普賢 5月18 舉行 2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 《Hello！》in TAIPEI

近期以《財閥x刑警》再創新熱度的韓國大勢演員安普賢，即將展開他出道以來的首次首次亞洲巡迴粉絲見面會2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING 《Hello！》in TAIPEI，3月23日從首爾開跑，並於亞洲的六個城市舉辦，其中一站將於5月18日在台大綜合體育館跟台灣的粉絲見面。

拳繫手出身的安普賢，擁有精實身材及完美身高，曾出演《梨泰院CLASS》、《柔美的細胞小將》、《以吾之名》等夯劇，精湛的演出獲得許多讚賞與關注，每次都能完美詮釋各種角色，創造出不同樣貌，在綜藝節目中的表現也常常讓大家看到安普賢的反轉魅力。

還沒來過台灣的安普賢曾透露，對於未曾造訪的新地點充滿好奇心，特別是對台灣的美食和當地氛圍感興趣。他表示，只要是台灣道地美食都想親自嚐嚐看，同時也非常感謝在台灣為他應援的粉絲，相當期待屆時和大家見面的難得機會。

這次見面會被命名為「Hello！」，意味著安普賢將與粉絲們首次真誠相見，特地親自參與了活動的企劃，將呈現出粉絲們從未見過的一面，並為大家帶來許多精彩的環節，寵粉的他也將在演出後一一和全場粉絲近距離歡送道別，讓這段相聚時光成為難忘的美好回憶。此次票價分別為4,800/3,600全區對號座，門票將在本週六(3月23日)13：00於全台7-11 ibon 機台及 ibon售票系統啟售，想知道更詳細的福利資訊及相關訊息，請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram！

2024 AHN BO HYUN ASIA TOUR FANMEETING in TAIPEI〈Hello !〉

演出日期：2024年5月18日（六）

演出時間 : 18:00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點：台大綜合體育館一樓

演出場地地址：台北市大安區羅斯福路四段1號

啟售時間 : 2024年3月23日（六）13 :00

售票系統 : 全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站

售票網站 : ibon售票系統 (https://ibontw.com/24ABH)

粉絲福利 : 團體合照 / 親筆簽名海報 /親筆簽名拍立得/ 粉絲歡送

票價：A區$4,800/ B區$3,600(全區對號入座)

主辦單位：D-SHOW

協辦單位：HS Entertainment & Contents

經紀公司：FN Entertainment

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