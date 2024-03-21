韩媒批柳俊烈「说一套做一套」，狠立环保人士人设，却最爱打高尔夫球！连挖黑料

「柳韩恋」风波尚未结束，柳俊烈又卷入新一轮舆论风波，被韩媒批评「说一套做一套」。

柳俊烈在承认与女演员韩韶禧热恋后掀起热议，随著交往了7年的前女友惠利公开道歉文，「换乘恋爱」的风波暂歇，却没想到他又引爆其他争议。 一直树立环境保护人士形象的他被韩媒吐槽为立人设而为之，缺乏真诚。

2016年起柳俊烈开始参与到了「GREEN PEACE」（绿色和平组织，保护地球、环境及其各种生物的安全及持续性发展，并以行动作出积极的改变）中，GREEN PEACE还任命柳俊烈为宣传大使，至此他成为了GREEN PEACE东亚分部的官方一号大使，还亲身搭乘了环境监视船「Rainbow Warrior彩虹勇士号」。 柳俊烈也曾多次在官方场合提到环境保护的重要性，展现了积极的一面。



然而最近韩网上却多出了不少其他的声音，表示「享受著破坏环境的主犯-高尔夫，贷款建楼（根据19年环境部资料显示，废弃建筑是生活废弃物的4倍），之后又有投机炒房争议，辩解称是为了服装生意」，指责柳俊烈言行不一。柳俊烈曾在个人SNS和采访中数次提到自己是高尔夫球狂热爱好者，还曾因贷款90%买平房+土地，翻修时再次贷 款70%，装修重建后出售，赚入差价约40亿韩元，以很少的本金赚取巨大的差价，事情发生当时就被指责是空手套白狼。 他之前还发表过「对钱不感兴趣」、「对金钱完全不关心」、「相比赚钱更在意表演」的言论，被广大民众质疑说一套做一套，清高不爱钱人设立太狠。

除此之外，网友还指出：「拍摄了关於北极熊和气候危机的广告，却买了美国产的凯迪拉克，代言生产过程中消耗更多资源的威士卡、酒类等，真的很让人好奇啊。」



其实去年，柳俊烈就深陷过争议中，被指耍大牌。当时为宣传电影《昼盲神探》亮相了节目《冷静Man》，当时还有另一位嘉宾是男演员朴正民。 朴正民称赞柳俊烈：「他在片场吃饭的时候都不用一次性用品，都是自带餐具，真正地是在实践『零浪费』。 」当被提问：「在家的时候会洗碗吗？」柳俊烈回答：「不，现在都是经纪人在洗。 」朴正民连忙补充：「经纪人也一起实践（零浪费）。 」场面一度尴尬，主持人冷静Man不得不出面挽回「总之，站在地球的立场上看，反正都要有人洗。 」节目播出后，不少观众都在吐槽为什么本人实践「零浪费」，却让经纪人刷碗，根本是在耍大牌。 后来经纪人解释：「他在片场已经实行了很长时间的零浪费，有很多人看到过，后期也有不少人跟著一起做，不存在耍大牌，我们也没必要一一回应。 」

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