【雷】《美好世界》車銀優身世竟有反轉，第一集開頭說得通了？！金南珠追查照片有意外收獲（EP.5-6）

第6集結尾真的讓人很想尖叫！！

《美好世界》講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後，付出代價並遇見了擁有相同傷痛的人，最終解開神秘事件的真相、獲得靈魂與內心的治癒。



*以下包含第5、6集關鍵內容！



丈夫的出軌

原來秀浩（金剛于 飾）出軌對象真的是鄰居惠琴TT秀浩說當年一下子失去兒子和妻子，一時失控才釀成大錯，惠琴也向秀賢道歉。 秀賢（金南珠 飾）決定修復和秀浩的關係。



可疑的事故

秀賢調查照片背面的信息，發現是一起車禍的報導，受害人竟是當年她撞死的權志雄的妻子「金銀珉」，現已在醫院躺了7年。 記者認為事故存在疑點，像有人故意為之。

善律的身世

善律（車銀優 飾）調查寄照片的人，發現男子名叫權敏赫，來自福利院。 善律在賭場找到權敏赫，權敏赫逃避追債時受傷，善律帶他去醫院急救，還為他擔任監護人。



善律不知為何來到金銀珉病房，剛好秀賢也在。 金銀珉突發狀況，善律不顧一切搶救，秀賢也想起多個生死離別的時刻，驚慌不已。 事後善律解釋說只是不想有人去世。 又一次，秀賢撞見善律替昏迷的敏赫打跑追債人，善律對秀賢的關心表露出反感，狠狠說：「妳是殺人犯啊。 」



秀賢和老公約會吃飯，看到點火表演突然想起：善律從火災中倖存，卻絲毫不怕火，肩膀上也沒有新聞中描述的傷疤...另一邊，善律回到金銀珉病房，握著她的手說：「媽媽。 」



OMG，所以真的是善律父親撞死秀賢兒子，秀賢是善律殺父仇人... 想起第一集開頭善律開車撞向秀賢，看來就是為了復仇TT

有觀眾猜善律媽媽是被金俊派人滅口，所以他隱瞞身份替金俊做事並收集證據。 但善律是否知道秀賢就是撞死父親的人？善律和敏赫看來互不相識，身份是如何調換的？韓宥利（林世美 飾）作為四大主角之一，目前除了安慰女主外仍看不出太大作用，或許她的孤兒身份也是伏筆之一？



第7集預告裡，秀賢看著善律來電喃喃自語：「你究竟是誰？」善律來到秀賢媽媽的飯店、與秀浩擦身而過，表情復雜。 《美好世界》每週五六更新，海外觀眾可通過Disney+同步追看！



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