結局倒數！《財閥X刑警》陳利手招牌油頭消失，不當「財閥刑警」了ㅠㅠ？（EP.13-14）

安普賢、朴智賢主演、SBS與Disney+聯播的《財閥X刑警》，上週播出最新集數，安普賢飾演的財閥刑警陳利手，遭遇了職涯甚至是人生最大危機，為結局增添緊張與懸疑，兩集收視落在8.3%、9.8%，下週結局有望再突破二位數字。

兩集情節，陳明鐵（張鉉誠飾演）家中竟出現一具屍體，死者為韓大勳，他是負傷爬進陳明鐵家中墜地失血而死。陳明鐵妻曹僖慈（全惠珍飾演）、陳勝主（郭時暘飾演）到崔秘書（金明秀飾演）全都沒有對陳利手說實話。陳勝主一度成為嫌疑人，不過兇手仍指向兩名殺手，教唆者也是別人，而這讓李薔賢（朴智賢飾演）、朴準永（姜相準飾演）及陳利手都覺得心裡一股抑鬱。



直到，陳利手拿到了韓大勳生前的物品──陳勝主從小到大的照片。原來，韓大勳是陳勝主的生父，陳明鐵、曹僖慈與崔秘書似乎都知情，而韓大勳正是因為想告訴陳勝主實情，才會被曹僖慈教唆殺害，後來才知曉一切的陳勝主，悲傷、無奈的替曹僖慈收拾殘局。



陳明鐵最終取消參選，陳利手也決定在「財閥」與「刑警」間做選擇，沒有舉報曹僖慈倒是向李薔賢提辭職。陳利手在家中找到了關於母親之死的真相，找上陳明鐵談話，殊不知那是陳利手最後一次和父親談話了，陳明鐵和母親死亡的樣子如出一轍，都被營造成服藥過量自盡。



本週將是結局週，第15集預告，陳利手將殺害父母都兇手都指向曹僖慈，他再次找上替他催眠的醫師要尋回所有記憶，另一邊陳勝主將上任會長掌管漢水集團，陳利手告訴陳勝主他會「做下去」。



雖尚未知結局陳利手會繼續當「財閥刑警」還是回去接手漢水集團只當財閥，但電視台SBS昨（18）日已宣布會拍攝第二季，編劇已在著手撰寫劇本，因此陳利手很有可能會回到重案一組回歸「財閥刑警」。

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