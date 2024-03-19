【雷】《美好世界》车银优身世竟有反转，第一集开头说得通了？！金南珠追查照片有意外收获（EP.5-6）

第6集结尾真的让人很想尖叫！！

《美好世界》讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后，付出代价并遇见了拥有相同伤痛的人，最终解开神秘事件的真相、获得灵魂与内心的治愈。



*以下包含第5、6集关键内容！



丈夫的出轨

原来秀浩（金刚于 饰）出轨对象真的是邻居惠琴TT秀浩说当年一下子失去儿子和妻子，一时失控才酿成大错，惠琴也向秀贤道歉。 秀贤（金南珠 饰）决定修复和秀浩的关系。



可疑的事故

秀贤调查照片背面的信息，发现是一起车祸的报导，受害人竟是当年她撞死的权志雄的妻子「金银珉」，现已在医院躺了7年。 记者认为事故存在疑点，像有人故意为之。

善律的身世

善律（车银优 饰）调查寄照片的人，发现男子名叫权敏赫，来自福利院。 善律在赌场找到权敏赫，权敏赫逃避追债时受伤，善律带他去医院急救，还为他担任监护人。



善律不知为何来到金银珉病房，刚好秀贤也在。 金银珉突发状况，善律不顾一切抢救，秀贤也想起多个生死离别的时刻，惊慌不已。 事后善律解释说只是不想有人去世。 又一次，秀贤撞见善律替昏迷的敏赫打跑追债人，善律对秀贤的关心表露出反感，狠狠说：「你是杀人犯啊。 」



秀贤和老公约会吃饭，看到点火表演突然想起：善律从火灾中幸存，却丝毫不怕火，肩膀上也没有新闻中描述的伤疤...另一边，善律回到金银珉病房，握著她的手说：「妈妈。 」



OMG，所以真的是善律父亲撞死秀贤儿子，秀贤是善律杀父仇人... 想起第一集开头善律开车撞向秀贤，看来就是为了复仇TT

有观众猜善律妈妈是被金俊派人灭口，所以他隐瞒身份替金俊做事并收集证据。 但善律是否知道秀贤就是撞死父亲的人？善律和敏赫看来互不相识，身份是如何调换的？韩宥利（林世美 饰）作为四大主角之一，目前除了安慰女主外仍看不出太大作用，或许她的孤儿身份也是伏笔之一？



第7集预告里，秀贤看著善律来电喃喃自语：「你究竟是谁？」善律来到秀贤妈妈的饭店、与秀浩擦身而过，表情复杂。 《美好世界》每周五六更新，海外观众可通过Disney+同步追看！



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