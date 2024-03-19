夏威夷約會全程緊盯手機、表情黯然的原因可能是這個！韓網友挖出韓韶禧時刻關注女性論壇投票

認愛柳俊烈之後，韓韶禧一直處於輿論的風口浪尖，而她似乎也一直時刻關注著坊間的反應。

D社公開了韓韶禧和柳俊烈前兩日的夏威夷旅行約會照，報導稱兩人全程表情黯淡。 尤其是韓韶禧一直盯著手機看，似乎時刻觀察著民眾的反應，而柳俊烈則一直沉默地守在她身邊。

韓國論壇上有網友截圖了韓韶禧的約會照，放大細節後可看到韓韶禧的手機畫面停留在知名女性論壇「女性時代」上的投票環節，那個時間正好是有網友在該論壇上發起了關於柳、韓戀情的「支持vs反對」投票，有超2萬名網友參與了相關投票。 投票結果顯示80%的網友反對這段戀情，網友猜測韓韶禧就是在關注此事情。



韓韶禧和柳俊烈的戀情被報導後，一度引發「換乘戀愛」的爭議，再者柳俊烈前女友惠利的「真有趣」的評論又在兩人的戀情上點了一把火，比起柳俊烈的沉默韓韶禧主動出擊在個人BLOG上解釋，但卻越描越黑，甚至導致自己的口碑下滑，SNS掉粉。 D社18日整理了柳韓戀的時間點，澄清他倆第一次見面是在11月，並非「換乘戀愛」。

這段戀情的曝光招致各種爭議橫飛，原本一直主打獨立帥氣、不在意外界目光人設的韓韶禧這次卻反常地時刻關注輿論動向，將部落格和IG帳號非公開後沒多久又重新開放。

對於外界愈演愈烈的傳聞，韓韶禧的經紀公司最終選擇不再忍耐，於18日下午發布官方聲明，強調「將以強硬態度對待一切行為」。 公司聲明透露：「她雖然是演員，但更是一個人，因為網路上各類無差別惡意推測性內容令她身心疲憊，正處於艱難時期，我司將會強硬對待一切損害藝人的所有行為。 」

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