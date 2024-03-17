因為人氣BL劇《語意錯誤》爆紅的朴栖含出演《我獨自生活》預告公開，劇迷們喜極而泣！！

先一窺魅力型男朴栖含的私下生活.....，等一下！說好的精緻都市浪漫風，怎麼變成大巨人住進迷你屋？！XD

在2022年因BL劇《語意錯誤》大爆紅的「新晉男神」朴栖含，透過飾演設計系學長－張宰英一角，成功獲得大量關注，也讓許多人get到他的魅力。可惜的是...緊接著他就入伍當兵了，但依舊天天都有粉絲盼著他退伍，話題度絲毫不減。



終於盼到去年底他退伍了，大家都希望他能收到好劇本好角色，退伍後更加成熟的他也令大眾相當期待！在此之前，他出演的 MBC 招牌綜藝節目《我獨自生活》預告終於釋出！！！



▼《我獨自生活》朴栖含出演預告，3 月 22 日 下週五 晚上 23:10 播出。



預告中他留長頭髮，看起來更加成熟、臉蛋狀況也極好，他介紹自己是獨自生活了四年，房子也有著滿滿的生活痕跡，東西非常多，再加上他193公分的超高身材，伸手就能碰到天花板，如果是女生住可能小巧精緻剛剛好，但對他來說就像巨人住進了迷你屋一樣，空間變得更窄偏亂。



劇迷們看到他回歸小螢幕也相當開心，非常期待節目的播出：「終於等到你了，栖含啊～」、「我一定會死守本放的！」、「瘋了真的」、「希望他賺了錢可以換到更大的房子去」、「天啊，他是不是又長高了」、「感覺會很好笑，我一定會看的」、「我的男人終於回來了」

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