泫雅♥龙俊亨在泰国机场亲密牵手被目击！影片曝光引热议，韩网友：「从龙俊亨身上看到DAWN，泫雅的喜好很明确」

最近去泰国旅行的泫雅和龙俊亨，因为要搭飞机回韩国在泰国机场被目击。

当天，泫雅身穿粉红色针织衫，头戴帽子，龙俊亨则是身穿衬衫，戴著眼镜、嘴巴微微张开，被泫雅牵著走。他们在人群中大方地牵著手，丝毫不在意周围的视线，也向认出他们粉丝们打招呼。

而这段影片也在韩网引起热烈讨论，韩网友：「爲何看起来如此无力？这是泫雅的取向吗」、「真的是体弱多病的收藏家吗」、「不是...以前那个龙俊亨去哪儿了？泫雅也是根据自己的喜好改变男人的类型吗？」、「从龙俊亨身上看到了DAWN」、「泫雅的喜好很明确啊」、「龙俊亨看起来哪里不舒服」、「我还以爲是泫雅的爸爸呢」、「瞬间还以为是看不到前面呢」、「泫雅的喜好也始终如一」、「交往的时后会饿肚子吗」等等。



泫雅和龙俊亨今年1月在各自的 IG 上传牵手背影照，突然公开正在恋爱。泫雅标记龙俊亨的帐号，还写下「请用爱的视线看待我们。」龙俊亨也通过收费粉丝沟通平台表示正在热恋中，他说：「我们互相得到正能量，过得很好，希望大家多多关照。」之后两人约会也常被目击。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻