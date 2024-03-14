從質疑到稱讚！《金字塔遊戲》張多雅用演技證明自己不只是「張員瑛姊姊」～

演員張多雅在出道的第一部作品就擔任幾乎是女主角的位置，也許一開始許多人因為她是女團IVE成員中張員瑛的姊姊而特別關注，不過隨著電視劇播出的劇情，張多雅也用反派演技證明了自己。

許多人在去年聽見張多雅即將以演員身分出道的消息，對她的表現感到憂慮，當然也因為她是人氣女團成員張員瑛的姊姊，就這樣進入了經紀公司，再加上剛出道的第一部電視劇作品就直接挑戰女主角的位置，更是引來了一些網友們的負面評論。當然在未看到她的演技之前就急著評論她，對張多雅是非常不公平的，隨著電視劇的播出，她的演技也逐漸說服了大家。



果然自從她的作品《金字塔遊戲》一公開，大眾對於張多雅的負面批評出現180度的大逆轉，反而大大稱讚她作為「遊戲設計者」在劇中的演出。《金字塔遊戲》雖然改編自漫畫作品，不過多位主演們在劇中的表現都相當自然，特別是在這樣的題材中，反派是牽動整個劇情的關鍵人物，如果反派角色演得過於誇張或是不足，都會破壞整部作品的氛圍並且失去平衡。張多雅在劇中飾演的白夏凜，時而溫柔像天使，時而殘酷又冷血，她的表現獲得好評。



《金字塔遊戲》導演也曾公開表示，本次作品中除了金知妍之外，所有的角色都是透過選秀試鏡而產生的，必須考量與原著漫畫中的人物個性、外型等等都能相近，不過張多雅本人就是白夏凜，表示這角色相當適合她。而張多雅的表現也沒有新人般的生疏，因此受到大家的肯定，也消除了許多人對她的質疑。



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