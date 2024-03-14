从质疑到称赞！《金字塔游戏》张多雅用演技证明自己不只是「张员瑛姊姊」～

演员张多雅在出道的第一部作品就担任几乎是女主角的位置，也许一开始许多人因为她是女团IVE成员中张员瑛的姊姊而特别关注，不过随著电视剧播出的剧情，张多雅也用反派演技证明了自己。

许多人在去年听见张多雅即将以演员身分出道的消息，对她的表现感到忧虑，当然也因为她是人气女团成员张员瑛的姊姊，就这样进入了经纪公司，再加上刚出道的第一部电视剧作品就直接挑战女主角的位置，更是引来了一些网友们的负面评论。当然在未看到她的演技之前就急著评论她，对张多雅是非常不公平的，随著电视剧的播出，她的演技也逐渐说服了大家。



果然自从她的作品《金字塔游戏》一公开，大众对於张多雅的负面批评出现180度的大逆转，反而大大称赞她作为「游戏设计者」在剧中的演出。《金字塔游戏》虽然改编自漫画作品，不过多位主演们在剧中的表现都相当自然，特别是在这样的题材中，反派是牵动整个剧情的关键人物，如果反派角色演得过於夸张或是不足，都会破坏整部作品的氛围并且失去平衡。张多雅在剧中饰演的白夏凛，时而温柔像天使，时而残酷又冷血，她的表现获得好评。



《金字塔游戏》导演也曾公开表示，本次作品中除了金知妍之外，所有的角色都是透过选秀试镜而产生的，必须考量与原著漫画中的人物个性、外型等等都能相近，不过张多雅本人就是白夏凛，表示这角色相当适合她。而张多雅的表现也没有新人般的生疏，因此受到大家的肯定，也消除了许多人对她的质疑。



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