《You Quiz》因為太內向才被媽媽送去學演戲！演員金秀賢27歲以《製作人》獲得演技大賞後付出的代價是～

最近熱播中的人氣電視劇《淚之女王》中，剛播出2集而劇中演員金秀賢的許多名場面就受到許多話題討論，他也來到tvN節目《You Quiz》（劉QUIZ ON THE BLOCK）中提到自己曾經因獲獎而備感壓力的過程。

日前播出的tvN《You Quiz》中，睽違3年再度回歸小螢幕的演員金秀賢擔任嘉賓，個性相當內向的金秀賢，被問到怎麼開始演員生涯的時候，坦言「至今仍未100％克服」，也提到自己內向到讓媽媽十分擔心，於是向他提議「要不要去演技學校」，一邊學習演戲一邊也在小劇場演出，謝幕時接受家人們的掌聲讓他相當開心，於是愛上這樣的感受，就此走上了演員之路。



金秀賢提到偶然開始的第一部作品，在試鏡時PD什麼也沒做就說「我喜歡你的髮型，希望你演出這個角色」。之後金秀賢從2009年陸續演出了電視劇《聖誕節會下雪嗎》、《Dream High》、《擁抱太陽的月亮》和電影《神偷大劫案》，到2013年SBS《來自星星的你》，透過這部作品讓他躍升為韓流明星。



金秀賢謙虛表示《來自星星的你》當時受歡迎的程度超越自己的想像，而他在2015年則以KBS2《製作人》一劇獲得演技大賞，也是最年輕的得獎人。當時年紀輕輕的他能夠承受韓流明星、演技大賞的光環嗎？現在回想起來，金秀賢覺得當時擁有了很多，但他卻沒能享受這些滿滿的掌聲與喜愛。他反而思考著，透過演戲逗樂大家是一件好事，但難道不需要原來的金秀賢了嗎？這樣的想法讓他覺得需要隱藏真實的自己，他也擔心遺失了原本的那個自己。



那時的他也總是在終映時，覺得自己沒能完全消化好被交付的角色，感覺到挫折，逐漸失去了心靈上的從容，總認為自己要做到滴水不漏，不能發生事件或事故，他像是被什麼推著而被迫往前走一樣。30多歲入伍對金秀賢來說正好是一個好好思考自己的時機，身體與心理都變得更穩定，再讓自己迎接下一步。



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