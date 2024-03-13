又有一對「日韓CP」啦！韓孝周＆小栗旬將合作浪漫喜劇《浪漫匿名者》，這個組合太讓人期待！

今日（13日）韓孝周的經紀公司BH娛樂表示：「韓孝周將出演日本 Netflix 系列《浪漫匿名者》（音，로맨틱 어나니머스），該劇已在本月初開拍。」

《浪漫匿名者》是改編自法國浪漫喜劇電影《愛情的完美配方》，該劇講述雖然過於小心謹慎，但卻擁有著天才手藝的巧克力製作師在一家巧克力店就業後發生的一系列浪漫喜劇。將由在韓國也大賣的日本電影《我想吃掉你的胰臟》的導演執導。

最讓人期待的是...韓孝周將和小栗旬展開合作！劇中，韓孝周飾演雖然有著社交恐懼正，但對於製作巧克力有著天才手藝；小栗旬則飾演巧克力店的店長，兩人因為過於小心謹慎的性格，逐漸開始縮小距離。



近期也有不少日韓演員合作電視劇，像是蔡鍾協和二階堂富美合作的《Eye Love You》，在首播就在日本 Netflix 獲得收視冠軍，還有李世榮和坂口健太郎合作的《愛過之後來臨的》日前也公開劇本閱讀照！又一對日韓CP誕生，也讓網友紛紛表示：「最近有很多韓日演員一起拍攝的」、「小栗旬的浪漫喜劇好像還不錯？肯定很有趣」、「小栗子演技蠻好的...」、「爲什麼總是和日本在一起，好煩啊」、「韓孝周之前不是在日本合作過什麼嗎？哇，但是小栗子和韓孝周是我的寶貝們，真好ㅠㅠ」、「爲了吸引海外的韓劇粉絲，總是帶韓國演員」、「瞄準韓流的話，海外應該會有很多粉絲吧...」等等。



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