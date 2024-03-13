新女團VVUP未出道就擁超強製作，LACHICA編舞，MV導演多次合作Ariana Grande

新人女團VVUP（비비업）即將出道，稍早發行首支單曲〈Doo Doom Chit〉為正式出道預熱，歌曲、舞蹈與MV的打造人員大有來頭。

VVUP為EGO Group（이고이엔티）所推出，由韓籍的HYUNNY、SUYEON與印尼籍KIM、泰國籍PAAN組成的四人女團，團名「VV」取自「WIN勝利」的W拆解，「UP」寓意四人往頂峰邁進。團名曾被認為太像前輩VIVIZ（비비지）而有些許討論。



▼韓籍HYUNNY



▼韓籍SUYEON



▼印尼籍KIM



▼泰國籍PAAN



其中印尼籍的KIM曾參加印尼選秀節目《The Indonesian Next Big Star》獲亞軍殊榮，於《The Voice Kids Indonesia》第二季獲第三名。由於在印尼已有名氣，〈Doo Doom Chit〉MV預告片就一度在印尼YouTube發燒影片排名第七。順帶一提，KIM是繼SECRET NUMBER的DITA、Beauty Box的Via後，第三名勇闖KPOP的印尼籍女團成員。



Per hari ini secara keseluruhan sudah ada 3 orang dari Indonesia yang secara aktif berkarir sebagai member girl group K-Pop



Dita #SECRET_NUMBER @5ecretNumber

Via #BeautyBox @BByuofficial

Kim #VVUP @22_vvup_22 pic.twitter.com/xDYDei2HZR — Willfeb (@WillFebrian) March 13, 2024

VVUP首支單曲〈Doo Doom Chit〉擁超強製作陣容，編舞找來曾參賽《Street Woman Fighter》（街頭女戰士）的舞團LACHICA（成員Rian、Gabee、Simeez）編舞，LACHICA可是編過aespa爆紅名曲〈Next Level〉，也是TWICE、ITZY、IVE愛用編舞團隊，編過TWICE〈Perfect World〉與〈Talk that Talk〉、ITZY〈SNEAKERS〉與〈CAKE〉、IVE〈LOVE DIVE〉與〈After LIKE〉……等等，編出的名舞蹈不可勝數。



〈Doo Doom Chit〉音樂製作人是earattack，曾參與製作的歌曲包括BTS防彈少年團〈DOPE〉、GOT7〈Hard Carry〉與〈Never Ever〉、TWICE〈One Spark〉、ITZY〈Not Shy〉與〈In the morning〉……《太陽的後裔》CHEN與Punch的OST名曲〈Everytime〉也出自他手。



MV的製作更放眼國際了，導演是多次和Ariana Grande（亞莉安娜格蘭德）與Doja Cat（蜜桃貓朵佳）合作的Hannah Lux Davis。Ariana Grande〈Side To Side〉（ft. Nicki Minaj）、〈7 rings〉、〈thank u, next〉與Doja Cat〈Agora Hills〉等等都由她打造。



MV特地赴美國LA（洛杉磯）拍攝，呈現「少年惡童」成員們穿梭於LA市中心、穿梭於現實和想像之中。MV公開2小時多已破3萬觀看次數，留言高達2800多則，各國語言稱讚顏值高、Vocal強、MV和音樂很和諧精彩，如「成員們都很帥很漂亮，有種新鮮的衝擊」、「Vocal真的瘋了，是最近的歌手最有特色的，是遇到了好歌嗎？該怎麼說呢，沒有答案，就是太好了吧？」、「大家都很帥氣，Vocal實力太強了」……等。



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