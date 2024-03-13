又有一对「日韩CP」啦！韩孝周＆小栗旬将合作浪漫喜剧《浪漫匿名者》，这个组合太让人期待！

今日（13日）韩孝周的经纪公司BH娱乐表示：「韩孝周将出演日本 Netflix 系列《浪漫匿名者》（音，로맨틱 어나니머스），该剧已在本月初开拍。」

《浪漫匿名者》是改编自法国浪漫喜剧电影《爱情的完美配方》，该剧讲述虽然过於小心谨慎，但却拥有著天才手艺的巧克力制作师在一家巧克力店就业后发生的一系列浪漫喜剧。将由在韩国也大卖的日本电影《我想吃掉你的胰脏》的导演执导。

最让人期待的是...韩孝周将和小栗旬展开合作！剧中，韩孝周饰演虽然有著社交恐惧正，但对於制作巧克力有著天才手艺；小栗旬则饰演巧克力店的店长，两人因为过於小心谨慎的性格，逐渐开始缩小距离。



近期也有不少日韩演员合作电视剧，像是蔡钟协和二阶堂富美合作的《Eye Love You》，在首播就在日本 Netflix 获得收视冠军，还有李世荣和坂口健太郎合作的《爱过之后来临的》日前也公开剧本阅读照！又一对日韩CP诞生，也让网友纷纷表示：「最近有很多韩日演员一起拍摄的」、「小栗旬的浪漫喜剧好像还不错？肯定很有趣」、「小栗子演技蛮好的...」、「爲什么总是和日本在一起，好烦啊」、「韩孝周之前不是在日本合作过什么吗？哇，但是小栗子和韩孝周是我的宝贝们，真好ㅠㅠ」、「爲了吸引海外的韩剧粉丝，总是带韩国演员」、「瞄准韩流的话，海外应该会有很多粉丝吧...」等等。



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