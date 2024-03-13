【韓網熱帖】一看就是韓國虛擬偶像的PLAVE直播

PLAVE是一個採用3D模組技術、由真人操縱進行動態捕捉的虛擬男團，類似於網路版Pengsoo。

之前的直播內容包括考完試穿著校服去KTV唱歌，快歌站上沙發跳舞，慢歌就一起坐下：



放暑假去農村玩，吃西瓜臉上朝吐籽、晚上一起玩仙女棒、點著蚊香躺在涼床：



三一節直播時對韓國國旗敬禮；暑假遇到的農村小狗到了中秋已經長大，還帶來小小狗：



中秋吃松餅、 對滿月許願;慶生戴新羅金冠：



有椅子不坐偏要坐地上，即便坐椅子也要盤腿+抖腳；腳抽筋時用口水沾鼻尖；玩遊戲時脾氣暴躁（直接把鍋出去丟出去）；表達重大感謝時跪下行大禮。



韓國網友評論：

1. 哇技術水準太強了吧！

2. 每一個都韓得不能更韓kkk

3. KTV的壁紙、塗鴉、燈光都太真實了kkk

4. 明明是外星人，卻散發濃濃的K Vibe（*韓國氣質）

5. 概念設定是外星人嗎？看來已經打好韓國補丁，讓他們入籍吧kkk

6. 椅子是用來靠背的，我懂kkk

7. 出道才一周年，做了好多內容、好勤奮啊

8. 好有趣好可愛

9. 我的下飯搭檔！直播很長但很有趣kk

10. 粉紅色頭髮那位真的好好笑

11. 原來他們做很多有趣的事，有點懂大家為什麼喜歡了

12. 影子沒有延遲、仙女棒的光映在臉上也很自然，這裡創造了一個真的世界啊

13. 穿模合輯也很好笑，成員們的反應都很有趣kkk現在不穿模了嗎？技術發展還真是可惜kkk

14. 感覺好親近

15. 現在我已經覺得他們跟真人沒兩樣

16. 技術瘋了吧...？看過他們剛出道的穿模影片再來看這個，瞬間明白為何人氣變高了，現在好自然... 上市了嗎？技術強到想投資的程度

出處：https：//theqoo.net/hot/3138717066

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