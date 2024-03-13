《淚之女王》金秀賢&金智媛&朴成焄全員I人（內向型）上張度妍節目salon drip爆笑預告公開

韓劇《淚之女王》的三位主演都來了！原來大家都是內向型人格，這一期節目我一定要追～～～，大家在預告裡的反應實在是太好笑了。XD

由喜劇人張度妍所主持的人氣網路節目《Salon Drip》公開的最新預告中，tvN X Netflix 熱門韓劇《淚之女王》的三位主演金秀賢、金智媛、朴成焄齊登場為戲宣傳，立刻引發劇迷們的關注。



不過，張度妍在一開始就遇上的極大困難，朴成焄首先表示自己的MBTI（性格測試）結果和張度妍一樣都是ISFJ，金秀賢緊接著表示自己也是ISFJ，金智媛默默表示自己是INFP。張度妍瞬間變得冷靜：「都是I人（內向型）呢，那麼現在就是在和自己爭吵的時間了。」

＊補充：ISFJ（內向、實感、情感、判斷），INFP（內向、直覺、情感、感知）



金智媛率先發話，表示錄製之前就很擔心，不知道該怎麼辦。金秀賢表示自己就是一直再擔心（但表情好冷靜XD）。被問到何時能在外面得到能量？金智媛則是深深地嘆了氣，再次展現了I人面貌。



最後，朴成焄問：「現在我們的節目錄製有在順利進行中嗎？」張度妍回：「這個嘛...比起正在很好地進行，應該是正在進行中而已。」瞬間讓全場爆笑，總之就是不敢說很好很順利，但是有在錄就對了。XD



▼三人出演的預告片段已定位在31:53，節目將會在3月19日晚間六點(KST)播出。



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