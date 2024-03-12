TXT5月起舉辦第三輪世界巡迴演唱會「ACT： PROMISE」, 4月發行新專輯

男團TXT將通過新一輪世界巡迴演唱會與粉絲們見面。

TXT通過官方社交媒體公佈了世界巡迴演唱會「ACT： PROMISE」的消息，同時還發佈了宣傳海報。這也是繼「ACT： SWEET MIRAGE」之後，TXT的第三次巡迴演唱會。 團隊將於5月3日至5日以首爾為起點正式開啟8巡迴演出。據悉，首爾三場演出都將同時進行線下演出和在線直播。 下一個舉辦地和日期將在之後宣佈。

「ACT： PROMISE」寓意著「我們一起承諾明天，一起向未來和希望前進」，讓粉絲們對多樣化的舞台充滿了期待。

與此同時，TXT將於4月1日發佈迷你六輯《Mini Soad 3： Tomorrow》。 同一天晚上他們還將在首爾城北區高麗大學華亭體育館舉行回歸Showcase。

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