TXT5月起举办第三轮世界巡回演唱会「ACT： PROMISE」, 4月发行新专辑

男团TXT将通过新一轮世界巡回演唱会与粉丝们见面。

TXT通过官方社交媒体公布了世界巡回演唱会「ACT： PROMISE」的消息，同时还发布了宣传海报。这也是继「ACT： SWEET MIRAGE」之后，TXT的第三次巡回演唱会。 团队将於5月3日至5日以首尔为起点正式开启8巡回演出。据悉，首尔三场演出都将同时进行线下演出和在线直播。 下一个举办地和日期将在之后宣布。

「ACT： PROMISE」寓意著「我们一起承诺明天，一起向未来和希望前进」，让粉丝们对多样化的舞台充满了期待。

与此同时，TXT将於4月1日发布迷你六辑《Mini Soad 3： Tomorrow》。 同一天晚上他们还将在首尔城北区高丽大学华亭体育馆举行回归Showcase。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻