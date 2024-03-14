看金南珠飙哭戏太过瘾！Disney+《美好世界》复仇再反转　他讨论度竟比车银优高？

由Disney+独家跟播的韩剧强档一波接一波，集结车银优、安普贤、李宰旭等男神齐聚，可说是让剧迷们直呼太幸福！而其中讨论度最高的作品之一，莫过於由车银优与百想视后金南珠主演的《美好世界》，从刚官宣就以「格差恋」掀起热烈讨论，在经过最新几集播出后，也让人越来越好奇这两位演员会以何种形式互相牵绊呢？

金南珠每一幕哭戏都是经典

在《美好世界》中，金南珠饰演一位经历过丧子之痛的人气作家殷秀贤，她为了复仇亲自处决了加害者。但却也让自己掉入无尽深渊。在出狱之后她要面对的不仅是外界的指点，甚至连最深爱自己的先生姜秀浩（金刚于饰演）也悄悄背叛。

不管是得知孩子意外离世的痛哭，还是站在墓碑前的低语啜泣，又或是与母亲之间的吿解之泪、得知先生外遇的愤怒悲咽，金南珠巧妙消化了各式哭戏的细腻感，也让人再次见证到百想视后的真正实力。



车银优演技身材大爆发

不同於过去总是以花美男角色出演，车银优在《美好世界》饰演一位无依无靠的孤儿「权善律」，没有家人的他一直以来都相当独立，忧郁又潦草的风格在他身上反而更加有魅力。加上他的工作是需要靠劳力出演，因此强壮的身材与结实手臂也是他煞费苦心的成果。《美好世界》里「充满男人味的车银优」很快就在韩网上掀起热烈讨论，另外也有网友坦言他的外貌应该是「体验平民生活的王子」才对！

而他另一项获得赞赏的绝对是大跃进的演技。在第三集中权善律面对殷秀贤的到访，并得知当初害死自己家人的凶手直到死前都对自己抱著歉意。他气得涨红了脸告诉殷秀贤「原本到我死之前，都不想知道那个人是谁，你知道你现在对我做了什么吗？」足足2分多钟的画面几乎都是车银优特写镜头，他完美诠释了内心的酸楚与委屈，紧紧牵动剧迷的心。当脸蛋天才要转型成演技匠人时，谁都拦不住！



金刚于也要争外貌理想型！

在前几集中，主要推动剧情几乎都围绕著人气作家殷秀贤在出狱之后的生活，也因此先生姜秀浩（金刚于饰演）戏份相当吃重。金刚于主演作品相当多，像是《孔雀都市》、《99亿的女人》等等，而这次在《美好世界》中有不少剧迷大赞他在这部戏帅度提高很多，而且是越看越帅的耐看型。在剧情前半段他为了替太太殷秀贤找真相，不眠不休的痴情男主播设定让人直呼恋爱了。而他跟车银优两人都拥有180公分挺拔身材，讨论度已经不亚於车银优了！



谁是寄照片的人？

在第四集中，殷秀贤收到了不明人士给的照片，内容竟是自己先生外遇的铁证。且这位不明人士似乎对殷秀贤是进行通盘的调查，除了把照片寄给殷秀贤之外，连殷秀贤的妈妈也都收到女婿偷吃的证据。目前网友猜测可能是车祸凶手的儿子的复仇计画，也让殷秀贤开始一步步走进无法回头的深渊中。



究竟寄照片的人是谁？另外殷秀贤也想知道姜秀浩外遇对象，是否真的是形同姐妹的韩宥利（林世美饰演）？一切都请继续锁定Disney+独家跟播的《美好世界》。

Disney+独家跟播《美好世界》全剧共14集，更新时间每周五、六晚间10:30上架新1集！

●《美好世界》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-474cf854-e49a-4576-aeb2-c747e15f0699

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻